السلوفيني فينسيتش يدير موقعة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

تقرر أن يدير السلوفيني ​​سلافكو فينسيتش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن فينسيتش سوف يتولى إدارة المباراة النهائية للمونديال، بمساعدة توماز كلانكنيك وأندراز كوفاسيتش.

كما تم تعيين الأردني أدهم مخادمة ​​حكماً رابعاً، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المقرر أن يقام النهائي في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بعد أن حجزت الأرجنتين مقعدها في النهائي بفوزها على إنجلترا، فيما انتصرت إسبانيا على فرنسا في الدور قبل النهائي.