«فيفا» يدرس معاقبة الأرجنتين بسبب لافتة «جزر فوكلاند»

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقارير مباراة الأرجنتين وإنجلترا في قبل نهائي كأس العالم، قبل إقرار عقوبات ضد الأرجنتين بسبب احتفال لاعبيها بالفوز برفع لافتة تؤيد مطالب بلادهم بشأن جزر فوكلاند.

وقلب المنتخب الأرجنتيني الطاولة على منافسه الإنجليزي بقيادة توماس توخيل، ليفوز بنتيجة 2 / 1 في الدقائق الأخيرة، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي، يوم الأحد.

وبعد صافرة النهاية، رفع لاعبو الأرجنتين لافتة بالإسبانية تعني بالإنجليزية: "جزر فوكلاند أرجنتينية".

وتبقى جزر فوكلاند، وهي إقليم بريطاني وراء البحار يقع في جنوب غرب المحيط الأطلسي، محل نزاع سياسي بين المملكة المتحدة والأرجنتين.

وقال متحدث باسم الفيفا في بيان رسمي: "ستدرس لجنة الانضباط المستقلة بالفيفا حاليًا تقارير المباراة، وكذلك ظروف ما حدث، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى محتملة، بناءً على لوائح اللجنة".

وسبق أن عاقب (فيفا) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني في عام 2014، بسبب رفع لافتة بشأن القضية نفسها قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.

ومن جانبه، أيد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الدعوات التي تطالب فيفا بإجراء تحقيق في هذه الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: "لقد خسرنا كأس العالم، ولكن جزر فوكلاند من نصيبنا".

وفي المقابل، وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تصرف لاعبي "التانجو" بأنه "مفهوم وصحيح"، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.