شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، اعتزاله بشكل رسمي.

وقال شريف إكرامي، في فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جاء اليوم الذي ينهي فيه مسيرته مع كرة القدم، ويعلق فيه قفازه، ويختتم مشواره الكروي الذي استمر قرابة 33 عامًا.

وأضاف: «شكرًا لكل لاعب أو مدرب كنت معه، ولكل نادٍ لعبت في صفوفه، ولكن يبقى الأهلي غير، فهو المكان الذي تربيت فيه، وله مكانة داخل قلبي».

وأوضح: «حان وقت اتخاذ القرار، ربما كل لاعب يدرك أن هذا اليوم سيأتي في يوم من الأيام، لكنه قرار ليس بالسهل».

وبدأ إكرامي مسيرته في صفوف ناشئي الأهلي، قبل أن يحترف في صفوف فينورد روتردام الهولندي، ثم عاد إلى الملاعب المصرية عبر بوابة الجونة، ليحرس بعد ذلك عرين الأهلي، قبل أن يرحل عنه في سبتمبر/أيلول 2020 للانضمام إلى بيراميدز.