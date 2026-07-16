زوجات وعائلات نجوم مونديال 2026.. قصص وحكايات

بينما كانت أنظار العالم بأسره تتجه نحو ملاعب مونديال 2026، حيث حلم المنتخبات العالمية بالفوز بالكأس الغالية وتحقيق المجد الكروي على المستطيل الأخضر، هناك قصص ملهمة أخرى لا تقل أهمية تُنسج خلف الكواليس، هي فعلياً قصص الدعم الصامت والقوة الخفية التي تقدمها عائلات اللاعبين، وزوجاتهم اللاتي يشكلن ركيزة أساسية في رحلة أزواجهن نحو تحقيق الحلم العالمي.



ففي خضم الضغوط الهائلة والتحديات البدنية والنفسية التي يواجهها النجوم في بطولة بحجم كأس العالم، يبرز دور العائلة والزوجة كعامل حاسم في الحفاظ على استقرارهم وتركيزهم، وليس هذا فحسب، إذ إن دور دعم عائلات زوجات اللاعبين في مونديال 2026 يتعدى كونه مجرد حضور، ليصبح جزءاً من منظومة النجاح التي يسعى إليها كل منتخب.



في المونديال، انتشرت المقاطع المصورة والمرئية على منصات التواصل الاجتماعي، عن مساندة أمهات وعائلات وزوجات نجوم كرة القدم، مفادها أن هذا الدعم والوقوف بجانبه قد يصنع الفارق، ويمنحه القوة والإرادة، والإيمان الجازم بأن الحلم لا يزال ممكناً.



أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحرص كل الحرص دائماً على دعم زوجها، والاحتفاء بإنجازاته التاريخية وتحقيقه لأرقام قياسية جديدة، وكسرت بذلك الصورة النمطية السائدة والدارجة عن زوجات اللاعبين كونهن فقط مرافقات يبحثن عن الأضواء والشهرة.



ويشيد مشجعو النجم الأرجنتيني على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها، بدعم زوجته له دائماً، حيث يواصل كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر وخارجه. في حين تواصل هي الاحتفاء بإنجازاته الكروية المستمرة في أجواء تعكس الدعم العائلي المستمر الذي يحظى به قائد الأرجنتين خلال مشواره العالمي.



كما حظي النجم البرازيلي نيمار، في معسكر المنتخب البرازيلي، ووسط صخب التدريبات والاستعدادات لكأس العالم 2026، بدعم أسرته الصغيرة.. حيث تقف بجانبه دائماً زوجته برونا بيانكاردي وابنتاهما مافي وميل. إذ لا يعتبر وجودهن مجرد حضور عائلي، بل رسالة دعم جميلة واستثنائية للاعب البرازيلي، وذلك في مشهد أظهر أسمى المعاني الإنسانية في حياة نيمار.



كما تحرص جورجينا رودريغيز على دعم زوجها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضاً والدته التي تحمل الكثير من الدعم والتقدير لما قدمه طوال مسيرته، وهي على يقين تام بأن وجودها إلى جانب ابنها اللاعب العالمي، ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة عاطفية ونفسية، توفر له الملاذ الآمن من ضجيج الإعلام وتوقعات الجماهير، وتمنحه الدعم اللازم لتجاوز لحظات الإحباط أو الاحتفال بالانتصارات.