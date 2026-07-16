بيلينغهام يعتدي على لاعب الأرجنتين بعد الخسارة (فيديو)

فقد جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، أعصابه واعتدى على فالنتين باركو، لاعب منتخب الأرجنتين، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وفازت الأرجنتين على إنجلترا 2-1 بـ«ريمونتادا» بعد مباراة مثيرة، حولت خلالها تأخرها بهدف إلى فوز مستحق، لتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

واندلعت مشادة بين لاعبي إنجلترا والأرجنتين عقب نهاية المباراة، تسبب فيها بيلينغهام، بعدما أظهرت لقطات متداولة اللاعب الإنجليزي وهو يصفع البديل الأرجنتيني فالنتين باركو على مؤخرة الرأس خلال احتفالات منتخب بلاده بالفوز.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بيلينغهام وهو يتجه نحو باركو وسط أجواء متوترة، قبل أن يتدخل اللاعبون وأفراد الجهازين الفنيين لاحتواء الأزمة.

وكان بيلينغهام أكثر لاعبي منتخب إنجلترا عصبية خلال أحداث اللقاء، ودخل في مشادة كلامية مع قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، أظهرتها كاميرات المباراة.

وبدا بيلينغهام أكثر لاعبي المنتخب الإنجليزي تأثرًا بالخسارة، حيث ظهر باكيًا على أرض الملعب عقب إطلاق صافرة النهاية، قبل أن يعتدي على لاعب المنتخب الأرجنتيني.