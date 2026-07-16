لأول مرة.. نهائي فريد من نوعه لكأس العالم

بلغت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على إنجلترا، لتضرب موعداً مع إسبانيا في مواجهة تاريخية تجمع للمرة الأولى بين بطلة أوروبا وحاملة لقب كوبا أمريكا في نهائي المونديال.

وتقدمت إنجلترا مطلع الشوط الثاني عبر أنتوني غوردون، قبل أن تتراجع للدفاع عن تقدمها مع مرور الوقت، وهو ما استغلته الأرجنتين لتفرض سيطرتها وتغير مسار المباراة.

وسجل إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز هدفين خلال أقل من سبع دقائق، وكلاهما جاء بتمريرتين حاسمتين من ليونيل ميسي، ليقود قائد الأرجنتين منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الثانية توالياً بعد التتويج بلقب 2022.

وسيحمل النهائي المرتقب الذي يقام، الأحد المقبل، طابعاً تاريخياً، إذ سيكون أول نهائي في كأس العالم يجمع بين بطلة أوروبا وحاملة لقب كوبا أمريكا.

ويظهر منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسبق له التتويج باللقب 3 مرات، وخسر 3 نهائيات، فيما تأهلت إسبانيا إلى النهائي للمرة الثانية بعد تتويجها الوحيد باللقب في نسخة 2010.