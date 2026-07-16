الأرجنتين تصعق إنجلترا وتبلغ نهائي كأس العالم

قلبت الأرجنتين تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على إنجلترا، في نصف نهائي كأس العالم 2026 على ملعب أتلانتا، في مباراة شهدت سيناريو دراميًا، لتبلغ النهائي للمرة السابعة في تاريخها، وتضرب موعدًا مع إسبانيا، بينما اكتفت إنجلترا بخوض مباراة المركز الثالث أمام فرنسا.

وحافظ منتخب «راقصي التانغو» بقيادة ليونيل سكالوني على سجله المثالي في الدور نصف النهائي بكأس العالم، بعدما انتزع بطاقة العبور بهدف قاتل في مباراة درامية، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه العالمي.

واتسم الشوط الأول بالحذر الشديد والصراع البدني، إذ انحصر اللعب في وسط الملعب وسط تدخلات قوية من الجانبين، بينما غابت الفرص الحقيقية، ولم يُختبر أي من الحارسين بصورة مباشرة، رغم أفضلية طفيفة للمنتخب الإنجليزي في الاستحواذ.

وكادت الأرجنتين تفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط، عندما أطلق إنزو فرنانديز تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 38، لكنها مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء افتقد إلى الفاعلية الهجومية.

وتغير الأداء في الشوط الثاني، الذي جاء مثيرًا ومختلفًا تمامًا، وبدأت الأرجنتين بفرصة خطيرة أنقذها جوردان بيكفورد أمام خوليان ألفاريز، قبل أن يخطف أنتوني غوردون هدف التقدم لإنجلترا في الدقيقة 55، محولًا عرضية مورغان روجرز إلى داخل الشباك.

ورفض المنتخب الأرجنتيني الاستسلام، وواصل ضغطه المكثف، لكن بيكفورد تألق في أكثر من مناسبة، بينما تكفل القائم بحرمان أليكسيس ماك أليستر من هدف التعادل، لتزداد الإثارة مع اقتراب النهاية.

واشتعلت الإثارة في الدقائق الأخيرة بعدما أدرك إنزو فرنانديز التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يوجه ليونيل ميسي الضربة الحاسمة بتمريرة عرضية متقنة حولها لاوتارو مارتينيز برأسه إلى الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح الأرجنتين انتصارًا تاريخيًا وبطاقة العبور إلى النهائي.