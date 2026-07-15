سكالوني يدون اسمه في تاريخ مدربي «التانغو» في المونديال

عادل ليونيل سكالوني الرقم القياسي المسجل باسم كارلوس سلفادور بيلاردو كأكثر مدرب يقود منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، بعدما قاد منتخب «التانغو» للمباراة الـ 14 أمام إنجلترا في نصف نهائي نسخة 2026، وفقاً لإحصاءات شبكة أوبتا.



وقاد سكالوني المنتخب الأرجنتيني في 7 مباريات خلال كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يسجل ظهوره السابع أيضاً في نسخة 2026، رافعاً إجمالي مبارياته المونديالية إلى 14، ليتساوى مع بيلاردو في صدارة القائمة التاريخية.



وكان بيلاردو قد حقق هذا الرقم خلال نسختي 1986 و1990، إذ قاد الأرجنتين إلى التتويج باللقب العالمي في المكسيك 1986 بقيادة دييجو أرماندو مارادونا، ثم بلغ النهائي مجدداً في إيطاليا 1990 قبل خسارة اللقب أمام ألمانيا.



وسيصبح سكالوني صاحب الرقم القياسي منفرداً بغض النظر عن نتيجة مواجهة إنجلترا، إذ سيقود الأرجنتين في مباراة إضافية، سواء في النهائي أمام إسبانيا أو في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فرنسا، ليصل إلى المباراة الخامسة عشرة في كأس العالم.