كين ينفرد برقم جديد مع «الأسود الثلاثة»

انفرد هاري كين بصدارة قائمة أكثر اللاعبين الميدانيين مشاركة مع منتخب إنجلترا بعد مشاركته في مباراته الدولية رقم 121 أمام الأرجنتين، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم واين روني برصيد 120 مباراة.

وشارك قائد المنتخب الإنجليزي أساسياً في التشكيلة التي أعلنها المدرب الألماني توماس توخيل، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الدولية، ويعزز مكانته بين أبرز لاعبي المنتخب عبر تاريخه.

وبات كين ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص إنجلترا على الإطلاق، ولا يتقدمه سوى الحارس الأسطوري بيتر شيلتون، صاحب الرقم القياسي التاريخي برصيد 125 مباراة دولية.

ويفصل المهاجم الإنجليزي أربع مباريات فقط عن معادلة رقم شيلتون، ما يجعله مرشحاً بقوة لاعتلاء صدارة قائمة الأكثر تمثيلاً لمنتخب «الأسود الثلاثة» خلال الفترة المقبلة، إذا واصل حضوره مع المنتخب.

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة كين الحافلة، بعدما رسخ مكانته أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية، جامعاً بين الأرقام القياسية على صعيد المشاركات والأهداف مع منتخب بلاده.