لماذا يحمل لامين يامال هذا الاسم؟ قصة مؤثرة وراء التسمية

سرعان ما أصبح لامين يامال اسماً مألوفاً في عالم كرة القدم، وواحداً من أبرز نجوم اللعبة الصاعدين، بعدما فرض نفسه مع الفريق الأول لنادي برشلونة والمنتخب الإسباني، وهو في السادسة عشرة من عمره خلال عام 2023، ورغم الشهرة الكبيرة التي حققها اللاعب، فإن كثيراً من مشجعي كرة القدم لا يعرفون القصة الحقيقية وراء اسمه.

ويعتقد كثيرون أن اسم "لامين" هو الاسم الأول للاعب، بينما "يامال" هو اسم عائلته، وفقاً للنمط الشائع في تسمية الأشخاص في العديد من دول العالم. إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ إن "يامال" ليس لقب اللاعب، وإنما جزء من اسمه الأول.

تقاليد التسمية في إسبانيا

تعتمد إسبانيا نظاماً تقليدياً في تسمية الأشخاص يقوم على استخدام اسمَي عائلة، ففي معظم الحالات، يحمل الشخص أولاً لقب والده، ثم لقب والدته، بعد اسمه الأول أو أسمائه الأولى.

ويظهر هذا النظام في أسماء العديد من اللاعبين الإسبان، فعلى سبيل المثال، يحمل اللاعب مارك كوكوريلا، المنضم حديثاً إلى ريال مدريد بحسب النص الأصلي، الاسم الكامل "مارك كوكوريلا ساسيتا"، حيث يعد "كوكوريلا" لقب والده، بينما "ساسيتا" هو لقب والدته.

ويتبع لامين يامال النظام الإسباني نفسه، إلا أن كثيرين لم يسبق لهم سماع اسمي عائلته الحقيقيين.

لماذا يظهر اسم "لامين يامال" على قميصه؟

وُلد مهاجم برشلونة في كاتالونيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ولذلك يخضع لنظام التسمية الإسباني، غير أن "يامال" لا يمثل لقب العائلة، بل هو جزء من اسمه الأول المركب، وهو ما يفسر ظهور اسمي "لامين" و"يامال" معاً على قميصه في العديد من المناسبات.

ويحمل اللاعب الاسم الكامل لامين يامال نصراوي إيبانا، حيث إن "نصراوي" هو لقب والده، بينما "إيبانا" هو لقب والدته.

قصة مؤثرة وراء الاسم

وبحسب صحيفة "آس"، فإن الاسم الأول للاعب جاء مركباً من اسمين هما "لامين" و"يامال"، تكريماً لشخصين قدّما المساعدة المادية والمعنوية لوالديه قبل ولادته.

ويحمل اسم "لامين" معنى "الجدير بالثقة" في اللغة العربية، بينما يترجم اسم "يامال" إلى "الجمال"، وقد اختار والداه الجمع بين الاسمين تخليداً لذكرى الشخصين اللذين ساندا الأسرة في مرحلة مهمة قبل قدوم اللاعب إلى الحياة.

وتجسد هذه التسمية قصة إنسانية مؤثرة، تعكس امتنان والدي لامين يامال لمن وقف إلى جانبهما في ظروف صعبة، ليصبح اسماهما اليوم مرتبطين بأحد أبرز المواهب الكروية في العالم، والذي يواصل لفت الأنظار بأدائه مع برشلونة والمنتخب الإسباني آخرها بقيادته إسبانيا إلى نهائي مونديال 2026 على حساب فرنسا 2 - 0، ويُنظر إليه على أنه أحد أبرز نجوم المستقبل في كرة القدم.