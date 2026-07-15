سكايجو.. سلاح بيلينغهام للهدوء قبل موقعة الأرجنتين



لجأ جود بيلينغهام إلى لعب الورق للهدوء وللاسترخاء قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، في محاولة لتخفيف الضغوط قبل واحدة من أهم مباريات المنتخب الإنجليزي في تاريخه في السنوات الأخيرة.



ونشر نجم «الأسود الثلاثة» صوراً عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، ظهر خلالها وهو يستعد لخوض جولة من اللعبة داخل مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي، مستفيداً من أجواء الراحة قبل المباراة الحاسمة.



ويلعب بيلينغهام الورق مع زملائه في المنتخب وتسمى اللعبة «سكايجو» وتعتمد على جمع أقل عدد ممكن من النقاط، حيث تحولت إلى واحدة من أكثر وسائل الترفيه انتشاراً داخل معسكر إنجلترا، بعدما أحضرها بيلينغهام معه إلى الولايات المتحدة.



وقال لاعب الوسط مورغان روجرز: «جود هو من أحضر اللعبة، إنها مختلفة قليلاً، ولم أرها من قبل، لكننا أصبحنا مدمنين عليها في الوقت الحالي».



ويخوض بيلينغهام البطولة بأفضل مستوياته، بعدما سجل هدفين أمام المكسيك، ثم كرر الإنجاز بإحراز ثنائية قادت إنجلترا إلى الفوز على النرويج 2-1 بعد التمديد لوقت إضافي، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وينتظر إنجلترا اختبار صعب أمام الأرجنتين، في مباراة يسعى خلالها فريق المدرب توماس توخيل إلى بلوغ النهائي وإنهاء 6 عقود من الانتظار لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية.