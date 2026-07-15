نظافة الشباك تدخل منتخب إسبانيا تاريخ المونديال



حقق المنتخب الإسباني سلسلة من الأرقام القياسية بعد فوزه على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، إذ نجح في تعزيز مكانته بين أبرز المنتخبات في تاريخ البطولات الكبرى، خصوصاً في العقدين الأخيرين.



وأصبحت إسبانيا أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات خلال نسخة واحدة من البطولة، بعدما واصل صلابته الدفاعية أمام فرنسا، التي اكتفت بصناعة فرص بلغت قيمتها 0.3 هدف متوقع، وهو أدنى معدل هجومي لمنتخب في مباراة نصف نهائي بالمونديال منذ مواجهة البرازيل والسويد عام 1994.



ولم يتوقف التألق الإسباني عند الجانب الدفاعي، إذ أصبح «لا روخا» أيضاً أول منتخب أوروبي يحقق 8 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى، سواء في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، في تأكيد على استمرارية تفوقه في المواجهات الحاسمة.



كما عزز المنتخب الإسباني سجله في الدور نصف النهائي، بعدما بلغ النهائي للمرة السابعة في ثماني مشاركات بهذا الدور في كأس العالم وكأس أوروبا، محققاً أفضل نسبة تأهل بين جميع المنتخبات الأوروبية التي خاضت نصف النهائي أكثر من مرة.



وأثبتت إسبانيا أيضاً تفوقها على فرنسا خلال العقدين الأخيرين، إذ أصبحت أكثر منتخب ألحق الهزيمة بـ «الديوك»، بعدما حققت 9 انتصارات في آخر 11 مواجهة بين الطرفين.



وعلى الصعيد الفردي، واصل لامين يامال صناعة الأرقام، بعدما خرج فائزاً في جميع المباريات الـ 12 التي بدأها أساسياً مع إسبانيا في كأس العالم وكأس أوروبا، وهو أفضل سجل بنسبة انتصارات كاملة لأي لاعب أوروبي في تاريخ البطولتين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز مفاتيح نجاح المنتخب الإسباني في الجيل الحالي.