ملك إسبانيا يحتفل بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي المونديال (فيديو)

احتفل ملك إسبانيا، فيليب السادس، بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على فرنسا بهدفين دون رد، في نتيجة منحت منتخب «لا روخا» بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة الإسبانية على منصة «إكس» مقطع فيديو يوثق متابعة الملك وأفراد عائلته للمواجهة، حيث أظهر لقطات لتفاعلهم مع مجريات المباراة وفرحتهم الكبيرة عقب صافرة النهاية.

وبدا الملك فيليب السادس سعيدًا بالانتصار، معبرًا عن حماسه واحتفاله بالإنجاز الذي يقرب المنتخب الإسباني من تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأرفق الحساب الفيديو برسالة جاء فيها: «إسبانيا في النهائي! لقد أثبتم مجددًا لماذا أنتم أحد أعظم منتخبات العالم. والآن، ومع وقوف بلد بأكمله إلى جانبكم، حان وقت القتال من أجل اللقب، شكرًا لأنكم جعلتمونا نستمتع بهذه الرحلة، إلى الأمام».

وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، في المباراة النهائية التي تقام على ملعب ميتلايف في نيويورك - نيوجيرسي يوم الأحد المقبل.