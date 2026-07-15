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مونديال 2026

أويارزابال يقتحم سجل العظماء في إسبانيا

أويارزابال يقتحم سجل العظماء في إسبانيا
أويارزابال يقتحم سجل العظماء في إسبانيا

محمد صادق

واصل ميكيل أويارزابال تألقه مع إسبانيا في النسخة الحالية لكأس العالم 2026، بعدما قاد بلاده إلى بلوغ المباراة النهائية، ليعزز مكانته بين أبرز الهدافين في تاريخ منتخب «لاروخا».

وافتتح أويارزابال التسجيل أمام فرنسا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ليفتح الباب أمام إسبانيا للفوز على «الديوك»، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58، ويمنح إسبانيا التأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخها.

ورفع أويارزابال رصيده إلى 30 هدفًا دوليًا، متقدمًا إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لإسبانيا، متجاوزًا فرناندو هييرو، ولم يعد يفصله سوى 5 أهداف عن ديفيد سيلفا، صاحب المركز الخامس.

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا ديفيد فيا برصيد 59 هدفًا، يليه راؤول بـ44 هدفًا، وفيرناندو توريس بـ38 هدفًا، وألفارو موراتا بـ37 هدفًا.

كما بلغ أويارزابال 5 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما سجل هدفين أمام السعودية، وهدفين أمام النمسا، قبل أن يهز شباك فرنسا، مساهماً في 5 من أصل 12 هدفًا أحرزتها إسبانيا في البطولة.

وعادل المهاجم الإسباني الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلًا لإسبانيا في نسخة واحدة من كأس العالم، وهو الإنجاز الذي حققه إيميليو بوتراغينيو عام 1986 وديفيد فيا عام 2010.

ويعيش أويارزابال أفضل فتراته الدولية، إذ ساهم منذ بداية عام 2025 في 24 هدفًا خلال 19 مباراة مع إسبانيا، بتسجيله 17 هدفًا وصناعته 7 أهداف أخرى، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه في المنتخب.