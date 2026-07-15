لامين يامال يؤكد علو كعبه على مبابي

واصل لامين يامال ترسيخ تفوقه على كيليان مبابي، بعدما قاد إسبانيا للفوز على فرنسا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2026، مضيفًا انتصارًا جديدًا إلى سجل المواجهات المباشرة بين النجمين على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ورفع يامال رصيده إلى 9 انتصارات في 11 مواجهة مباشرة أمام مبابي، مقابل فوزين فقط للمهاجم الفرنسي، في سلسلة تمتد من لقاءات إسبانيا وفرنسا إلى مواجهات برشلونة أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويعكس هذا التفوق جانبًا لافتًا في مسيرة اللاعب الإسباني الشاب، الذي اعتاد الظهور بصورة مؤثرة في المباريات الكبرى، بينما واجه مبابي صعوبة في قلب الكفة خلال أغلب المواجهات التي جمعتهما.

ولعب يامال دورًا بارزًا في تفوق إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي المونديال، بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، كما سجل هدفًا أُلغي بداعي التسلل، وواصل تهديد الدفاع الفرنسي بتحركاته المستمرة.

بينما لم يتمكن مبابي من ترك بصمته المعتادة، رغم حصوله على بعض الفرص، ليخرج المنتخب الفرنسي من البطولة، بينما واصل يامال كتابة فصل جديد في منافسته المباشرة مع قائد هجوم فرنسا، مؤكدًا تفوقه مرة أخرى على أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.