إسبانيا تكتب التاريخ وتعادل الرقم القياسي لإيطاليا

واصل منتخب إسبانيا كتابة فصل جديد في مسيرته، بعدما عادل سلسلة تاريخية بعدم الهزيمة في 37 مباراة متتالية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا، وذلك عقب تأهله إلى نهائي كأس العالم 2026.

وصعد المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تغلب على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي في دالاس، لينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لامين يامال داخل المنطقة، قبل أن يعزز المدافع بيدرو بورو بالهدف الثاني في الدقيقة 58، ليمنح منتخب «الماتادور» بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

ورفع المنتخب الإسباني، بهذا الانتصار، سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة إلى 37 مباراة، منذ خسارته أمام كولومبيا في اللقاء الذي سجل خلاله دانييل مونيوز هدف المباراة الوحيد.

وعادل منتخب إسبانيا بذلك السلسلة التي حققها منتخب إيطاليا، صاحب الرقم القياسي، الذي خاض 37 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2018 و2021.

ويواصل المنتخب الإسباني سعيه نحو تحقيق حلمه في الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بالبطولة لأول مرة في نسخة جنوب أفريقيا 2010.