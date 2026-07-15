إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبها على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب دالاس، لتبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010، وتنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

وكرس المنتخب الإسباني تفوقه في المواجهات الأخيرة أمام فرنسا، بعد انتصاره في نصف نهائي يورو 2024 ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وفرض المنتخب الإسباني شخصيته منذ بداية المباراة بضغط عالٍ واستحواذ منظم، بينما بدا المنتخب الفرنسي بعيدًا عن مستواه وعاجزًا عن صناعة الفرص أو مجاراة إيقاع لاعبي إسبانيا.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لوكاس ديني للاعب لامين يامال داخل المنطقة، ليمنح إسبانيا الأفضلية بعد بداية شهدت تفوقًا واضحًا في السيطرة والتحكم بمجريات اللقاء.

وتلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة بخروج المدافع ويليام صليبا مصابًا في الدقيقة 30، ليشارك ماكسينس لاكروا بدلًا منه في محاولة لتعويض الغياب الدفاعي.

وواصلت إسبانيا تهديدها عبر تحركات جماعية سريعة، وكادت تضيف الهدف الثاني بتسديدة من فابيان رويز تصدى لها الدفاع، بينما اكتفت فرنسا بمحاولات متفرقة لم تشكل خطورة حقيقية.

واختتم الشوط الأول بأفضلية إسبانية واضحة على مستوى الأداء والاستحواذ، مع توازن دفاعي وهجومي، مقابل أخطاء متكررة من فرنسا وغياب الحلول الهجومية أمام مرمى أوناي سيمون.

وأجرى المدرب ديدييه ديشامب تبديلين مع بداية الشوط الثاني، بإشراك مانو كونيه وديزيريه دوي بدلًا من رابيو وباركولا، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي واستعادة المبادرة.

لكن إسبانيا وجهت الضربة الثانية في الدقيقة 58، بعدما أنهاها بيدرو بورو داخل الشباك إثر هجمة جماعية منظمة وتبادل رائع للكرات مع داني أولمو، ليعزز تقدم «لاروخا» بالهدف الثاني ويمضي بثبات نحو الانتصار.

واستمرت الأفضلية الإسبانية بعد أن سجل لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 61، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحاول مبابي تقليص الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 67 مرت بجوار القائم، إذ لم ينجح المنتخب الفرنسي، الذي ظهر بأسوأ أداء له في المونديال، في التسديد ولو مرة واحدة على مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات بائسة من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى «الماتادور»، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز إسبانيا، التي أكدت أحقيتها ببلوغ النهائي، بينما انتهت أحلام فرنسا في بلوغ النهائي الثالث على التوالي بعد أضعف أداء لها في كأس العالم.