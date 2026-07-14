بحضور نجوم هوليوود.. «الفيفا» يكشف تفاصيل حفل ختام المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2026، الذي سيقام قبل المباراة النهائية على ملعب ميتلايف نيويورك-نيوجيرسي، الأحد المقبل، بعرض يجمع الموسيقى والترفيه والاحتفاء بأكبر نسخة في تاريخ البطولة.

وأعلن «الفيفا» في بيان رسمي عن تفاصيل الحفل الذي سيقام قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة النهائية، وسيحتفي برحلة المنتخبات الـ48 التي شاركت في أول نسخة موسعة من كأس العالم.

وقال «الفيفا»: «سيشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الموسيقى والترفيه، بينهم المغنية الإيطالية لورا باوزيني، والبريطاني روبي ويليامز، والأمريكية نيكول شيرزينغر، وصانع المحتوى (آي شو سبيد)، إلى جانب ظهور خاص لنجم هوليود الأمريكي توم كروز». وأضاف «الفيفا» أن العرض يهدف إلى الاحتفاء بالشغف والثقافات المتنوعة التي جمعت البطولة، في مزيج من الموسيقى والعروض البصرية والاحتفالات التي تسبق تتويج بطل العالم الجديد.

وتابع: «ستؤدي الفنانة الأمريكية جينيفر هدسون، الحائزة جوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني، النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة».

من جهته، قال هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026: «إن الحفل سيكمل المشهد الذي بدأ في افتتاح البطولة، عبر الاحتفاء بالموسيقى والثقافة وكرة القدم قبل تتويج المنتخب الفائز باللقب».

وأضاف: «من المقرر أن يعكس العرض التنوع الذي جمع الدول الثلاث المضيفة، وسيشكل خاتمة رمزية لبطولة أعادت رسم ملامح كأس العالم بعد توسيعها إلى 48 منتخباً للمرة الأولى».

وأوضح الاتحاد الدولي أن الجماهير داخل الملعب ستكون جزءاً من الحفل، من خلال عروض تفاعلية وتجارب مصممة لإشراك الحضور في الاحتفال الختامي.

ويختتم الحفل بطولة شهدت أرقاماً قياسية على مستوى عدد المنتخبات والمباريات والحضور الجماهيري، بينما يسعى فيفا إلى تقديم نهاية تواكب حجم الحدث، قبل إسدال الستار على نسخة وصفها بأنها الأكثر طموحاً واتساعاً في تاريخ كأس العالم.