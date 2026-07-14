«الذكاء الاصطناعي» يحيل كشافي المواهب إلى المعاش



كانت هناك فترة ليس ببعيدة تجد فيها رجالاً يعتمرون قبعات داكنة، يلتفون بمعاطفهم في المقاعد الخلفية لملاعب كأس العالم، في أيديهم مفكرات صغيرة من الجلد، وأقلام حبر جافة، ومنظار مكبر. كانوا يراقبون حركة كاحل اللاعب عند تسلم الكرة، لغة جسده حين يخسر التحاماً، والطريقة التي يرفع بها رأسه قبل أن تصل إليه التمريرة.



كانت نهائيات كأس العالم تمثل تاريخياً بورصة المواهب الكبرى، ففي مونديال 1998 انتزع تييري هنري ومايكل أوين بطاقة الاعتماد العالمية من قلب الأدوار الإقصائية، وفي نسخة 2002 تحول رونالدينيو بلمسة واحدة ضد إنجلترا إلى الهدف الأول لأندية الصفوة، ثم أطل فرانك ريبيري في 2006 ليخطف الأضواء من عمالقة القارة، وتلاه توماس مولر في 2010 خارجاً من ظلال دكة البدلاء ليصبح حديث الشارع الرياضي العالمي، واستمرت الظاهرة مع خاميس رودريجيز في 2014 حين سحر العالم بالضربة الهوائية في مرمى الأوروغواي، ليتحول فوراً إلى أغلى لاعب في أوروبا بقميص ريال مدريد، لكن في هذه النسخة من المونديال لو رفعت عينيك نحو تلك المقاعد الخلفية فستجدها خاوية، لقد اختفى الكشاف التقليدي، ولم يعد هناك من ينتظر دور المجموعات أو ليلة ربع النهائي وما بعدها ليصطاد لاعباً. لقد حلت الخوارزمية محل العين المجردة، وانتقلت سلطة القرار من مدرجات الملاعب إلى مكاتب مكيفة، تدار فيها نماذج التعلم الآلي على بعد آلاف الكيلو مترات.



بيانات حد الإشباع



لتفهم كيف تغيرت اللعبة عليك أن تنظر إلى الكرة نفسها، إذ لم تعد مجرد قطعة من الجلد والقماش، بل أصبحت جهازاً إلكترونياً يعج بالحساسات. تنتج المباراة الواحدة في كأس العالم قرابة 150 مليون نقطة بيانات، فالكرة في الميدان تحتوي على حساس يسجل نحو 500 حركة في الثانية الواحدة، بينما تطوق السقف كاميرات التتبع ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل تحركات جميع اللاعبين والحكام في الوقت الحقيقي.



هذا التحول الرقمي الضخم هو ما دفع باتريك لوسي، كبير العلماء في شركة «ستاتس بيرفورم» العالمية للبيانات، لإطلاق تصريحه الشهير، الذي يختصر هذه الثورة حين أشار إلى أن لعبة كرة القدم باتت تنتج عدداً من الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة يفوق عدد الذرات الموجودة في الكون المرئي، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على معالجة وتحليل هذا الكم الهائل من البيانات بطريقة يستحيل على العقل البشري استيعابها أو مجاراتها.



وأضاف لوسي أن مخرجات البيانات لم تعد مجرد أرقام تُقرأ بعد المباراة للإعلام، بل أصبحت مدمجة في كل المفاصل العملية للأندية، من اكتشاف المواهب إلى وضع التكتيك المعاكس، وحتى استخدامها لتكون حجة صلبة على طاولة المفاوضات المالية، وتحديد قيمة العقود. أمام شاشة تقرأ كل تلك الملايين من نقاط البيانات في 90 دقيقة.. كيف لكشاف تقليدي يحمل قلماً ودفتراً أن ينافس؟



هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل كان ثمرة تراكم.



في الماضي كان المونديال هو نقطة الصفر لاكتشاف الموهبة، أما اليوم فعندما يطأ لاعب شاب أرض الميدان في أي مباراة منه يكون لدى أقسام التحليل في أندية النخبة ملف رقمي شامل، يغطي مسيرته كاملة عبر منصات متخصصة مثل «إن ستات» و«هادل» و«وايسكاوت» و«ستاتس بيرفورم».



هذا الملف يغوص في أعماق أدائه عبر تقصي آلاف الدقائق المصورة بتقنيات التتبع المتقدمة، حيث تُحلل مؤشرات الضغط العكسي، والقيمة التقديرية للتمريرات الحاسمة، مع رصد دقيق للسرعة القصوى ومعدلات التسارع والتباطؤ في المساحات الضيقة، كما يتتبع تحركاته الواعية بدون كرة، ومدى استكشافه البصري المتواصل للملعب، وصولاً إلى قراءة قياساته البدنية والحيوية ومعدلات تعافيه من الإجهاد، لذلك عندما يتألق لاعب شاب في ربع النهائي، لا يصرخ مدير البيانات في الفريق الأوروبي «وجدتها!»، بل يبتسم ببرود وهو يرى أن هذا الأداء يستجيب تماماً للمنحنى الإحصائي المسجل للاعب على مدار عشرات المباريات السابقة.



ولم يعد استخدام البيانات حكراً على الأندية الغنية أو تجربة معزولة، بل شرع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذه الثورة رسمياً عبر إطلاق منصة «فوتبول إي آي برو» في مونديال 2026.

وتتيح هذه المنصة للمنتخبات المشاركة الحصول على تحليلات فورية معززة بالذكاء الاصطناعي أثناء المباريات وبعدها، كما بدأت في استخدام تصنيفات أداء رسمية تقيم كل حركة يقوم بها اللاعب بناء على نماذج خوارزمية.



لقد أصبحت البيانات هي اللغة الرسمية والمعتمدة للعبة، ومؤشراً لا يمكن لأي طرف تجاوزه، لكن هل يعني هذا أن العين البشرية أصبحت بلا قيمة في كرة القدم الحديثة؟ الإجابة الدقيقة تكشف أن دور الكشاف لم ينتهِ، بل انقلب رأساً على عقب، ففي أدبيات الاستقطاب الحديثة اعتُمِد الدمج المنهجي بين التحليل الرقمي والمشاهدة الميدانية المباشرة.



وفي هذه المنظومة لم يعد الكشاف هو المستكشف الأول، الذي يكتشف الموهبة من العدم، بل تحول إلى محقق ميداني مهمته التثبت والتأكيد.



تجلس الخوارزميات أولاً لتغربل عشرات الآلاف من اللاعبين عبر العالم، ثم تخرج بقائمة قصيرة تضم أسماء معدودة وتقول للكشاف، إن هؤلاء الأفراد يمتلكون الأرقام المثالية تكتيكياً وبدنياً، وإن مهمته المحددة الآن هي السفر لمراقبتهم شخصياً في الميدان.



هنا تبدأ مهمة العين البشرية، التي تفشل الخوارزميات حتى الآن في قياسها بدقة، فيذهب الكشاف لرصد شخصية اللاعب وتماسك أعصابه، وكيف يتصرف عندما يرتكب خطأ قاتلاً في الدقائق الأولى وما إذا كان يختفي من الملعب أم يطلب الكرة مجدداً بشجاعة.



يراقب لغة جسده وطريقة تواصله مع زملائه، وإن كان يصرخ بأسلوب تحفيزي أم يتذمر بقلة حيلة عند التأخر في النتيجة، يتابع حس القيادة لديه وانضباطه التكتيكي بالالتزام بالتعليمات الشفهية خارج نطاق الرؤية التلفزيونية، ويحلل كيفية تفاعله مع الضغط الجماهيري وصفارات الاستهجان في الملاعب الكبرى. الكشاف لم يمت، لكنه تحول من مكتشف للموهبة إلى مصدق يحسم بصحة ما تنبأت به الآلة.



ويرى الإسباني رامون رودريجيز «مونشي» أشهر مكتشفي المواهب في العالم أن البيانات لا تشتري اللاعبين بنفسها، بل تقي الأندية من الانخداع بـ90 دقيقة حماسية، وهو ما يتطابق مع النهج، الذي أرساه مايكل إدواردز في ليفربول، حيث كانت النماذج الإحصائية ترصد اللاعب لسنين قبل أن يطأ الكشاف أرض الملعب.



حلم ضائع



هذا التحول الهيكلي، رغم كفاءته الاقتصادية والرياضية للأندية، التي باتت تجنبها هدر الملايين في صفقات عاطفية فاشلة، ترك أثراً عميقاً ونفسياً على ثقافة اللعبة وعلى اللاعبين الشباب تحديداً. في الماضي كان اللاعب الشاب القادم من دوري غير مصنف ينزل أرض الميدان في الأدوار الإقصائية للمونديال وهو يحمل حلماً ربما انتظره سنوات، مدركاً أن تسعين دقيقة من السحر، أو تسديدة إعجازية ومراوغة أسطورية أمام دولة كبرى، كفيلة بتغيير حياته وحياة عائلته إلى الأبد.



اليوم تغيرت السيكولوجية بالكامل، فحتى لو سجل ذلك الشاب هدفاً خرافياً في ربع النهائي فإن الإدارات الرياضية لن ترسل له عقداً في اليوم التالي، بل ستعود فوراً إلى قاعدة البيانات لتسأل السؤال البارد عما إذا كان هذا الهدف يعكس جودته المستدامة أم أنه مجرد صدفة واستثناء لن يتكرر.



هكذا جردت الخوارزميات الأدوار الإقصائية من أسطورتها القديمة بوصفها مصنعاً للمعجزات الفردية، وأصبحت المباريات الكبرى مجرد عينة إضافية تضاف إلى البيانات الضخمة، لا مقياساً قائماً بذاته. هذا الوضع فرض على الجيل الجديد من اللاعبين نمط لعب حذراً ومبرمجاً، يخشى فيه اللاعب المحاولة الفردية الجريئة حتى لا تصنفها الخوارزميات على أنها لا تعدو رد فعل على إمكانية فقدان الكرة، مفضلاً التمرير الآمن، الذي يحافظ على سلامة مؤشراته الرقمية في ملفه الشخصي.



ونعيش اليوم عصر كرة القدم العقلانية، حيث أصبحت الأندية أكثر ذكاء، وأقل عرضة للإفلاس، وأكثر قدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكن السؤال الأكثر مرارة الذي يتردد في أروقة الملاعب، وفي قلوب عشاق اللعبة هو. إذا كانت الخوارزمية قد قررت مسبقاً من هو اللاعب الجيد بناء على آلاف الساعات الرقمية، فما الذي بقي من سحر المونديال؟



لقد خسرت كرة القدم جزءاً نفيساً من عاطفتها ورومانسيتها غير المتوقعة، خسرت تلك اللحظة الدرامية لحصان أسود يظهر فجأة من المجهول ليزلزل عرش الكبار، وخسرت ذلك الكشاف العجوز، الذي كان يبتسم في صمت بين الجماهير، ويطوي مفكرته الجلدية بعدما يكون قد اكتشف كنزاً أو أكثر بعينه اللاقطة.



وفي زمن الذكاء الاصطناعي أصبحت الأرقام تتكلم بصوت أعلى من السحر، لكن التاريخ يذكرنا دائماً أن أجمل لحظات كرة القدم هي تلك التي ولدت حصرياً، لأن أحداً في الملعب قرر، لبرهة، أن يخالف كل الحسابات.