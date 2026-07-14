مفاجأة.. تذاكر نهائي كأس العالم لم تنفد بالكامل



كشفت تقارير عن أن تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم لم تنفد بالكامل، إذ لا تزال هناك تذاكر متاحة عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رغم أنه لم تبقَ على النهائي سوى 5 أيام فقط، في مؤشر لافت بعد أشهر من الجدل بشأن سياسة التسعير المرتفعة.



ويستضيف ملعب ميتلايف بنيويورك/نيوجيرسي، المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل، 19 يوليو الجاري، ويتسع لنحو 85 ألف متفرج، في ختام أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً.



وتبدأ أقل الأسعار المعروضة حالياً من نحو 10990 دولاراً للتذكرة الواحدة، وفق الموقع الرسمي للبيع، بحسب ما ذكر تقرير صحيفة «ذا صن» البريطانية، بينما تقع هذه المقاعد في المدرجات السفلية القريبة من أرضية الملعب، بما في ذلك بعض المواقع خلف المرميين.



وكان فيفا أعلن في وقت سابق نفاد تذاكر المباراة النهائية، قبل أن يطرح يوم الجمعة الماضي نحو 1200 تذكرة إضافية، شملت مقاعد من الفئة الثانية بلغ سعر الواحدة منها 7380 دولاراً.



وأشار التقرير إلى أن منصة إعادة البيع الرسمية أظهرت استمرار توفر عدد من هذه التذاكر، فيما ارتفعت أسعار بعضها إلى نحو 11499 دولاراً، في حين تترك أسعار أخرى لتقديرات البائعين ضمن السوق الرسمية التي يديرها الاتحاد الدولي، والتي وصلت أسعار بعضها إلى أرقام فلكية تعدت الـ200 ألف دولار.



وأوضح أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على التذاكر العادية، إذ لا تزال باقات الضيافة متاحة بأسعار تبدأ من نحو 15 ألف دولار، بينما تصل تكلفة تجربة «تشامبيونز كلوب» إلى نحو 19 ألف دولار، وتتجاوز باقات أخرى أعلى 29 ألف دولار للفرد.



ولفت التقرير إلى أن سياسة التسعير خلال البطولة الحالية أثارت انتقادات واسعة من جماهير اللعبة ومسؤولين أمريكيين منذ بدء مراحل البيع، بعدما رفعت فيفا أسعار بعض فئات النهائي تدريجياً مقارنة بالمراحل الأولى، في وقت اعتبر فيه الكثيرين أن التكاليف أصبحت بعيدة عن متناول معظم المشجعين.



وأشار التقرير إلى أن منصة إعادة البيع الرسمية شهدت في وقت سابق إدراج تذاكر بأسعار تجاوزت مليوني دولار، وهي أسعار يحددها البائعون وليس فيفا، بينما يحصل الاتحاد على رسوم من عمليتي البيع وإعادة البيع وفق لوائحه.



وأكد التقرير أن استمرار توفر تذاكر النهائي، رغم المكانة العالمية للحدث، يعكس تأثير الأسعار القياسية على الطلب، حتى مع توقع امتلاء المدرجات قبل صافرة البداية، في واحدة من أكثر المباريات مشاهدة على مستوى العالم.



وينتظر أن يتحدد طرفي المباراة النهائية، حيث يلتقي في نصف النهائي منتخبي إسبانيا وفرنسا، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين إنجلترا والأرجنتين.