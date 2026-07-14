هل تكرر فرنسا إنجاز ألمانيا والبرازيل في كأس العالم؟



تقف فرنسا على بعد خطوة واحدة من إنجاز نادر في تاريخ كأس العالم، إذ يمنحها الفوز على إسبانيا في الدور قبل النهائي بطاقة التأهل إلى النهائي الثالث توالياً، لتصبح ثالث منتخب يحقق هذا الإنجاز التاريخي في المونديال بعد ألمانيا والبرازيل.



وتلتقي فرنسا مع إسبانيا في الحادية عشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، في دالاس، في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026.



وكانت ألمانيا أول من بلغ نهائي كأس العالم ثلاث مرات متتالية، عندما وصلت إلى نهائيات 1982 و1986 و1990، قبل أن تكرر البرازيل الإنجاز ببلوغ نهائيات 1994 و1998 و2002، ولم ينجح أي منتخب آخر في معادلة هذا الرقم.



ويسعى منتخب فرنسا، وصيف نسخة 2022، وبطل 2018، إلى مواصلة حضوره في المشهد الختامي للمونديال، في محاولة لإضافة فصل جديد إلى سجله الحافل تحت قيادة جيل، يضم عدداً من أبرز نجوم الكرة العالمية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إسبانيا، الذي يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعدما فاز في آخر مباراتين أمام فرنسا، بينهما انتصار 2-1 في قبل نهائي بطولة أوروبا 2024، ثم الفوز المثير 5-4 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وتحمل المباراة أيضاً بعداً تاريخياً لإسبانيا، إذ سيجعلها إذا حققت الفوز أول منتخب أوروبي يحقق 8 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، متجاوزة الرقم القياسي السابق لإيطاليا، بـ 7 انتصارات بين نسختي 1934 و1938، ومعادلة سجلها الذهبي بين عامي 2008 و2012.



ورغم تفوق إسبانيا في المواجهات الأخيرة فإن الذكرى الوحيدة بين المنتخبين في كأس العالم تصب في مصلحة فرنسا، بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 3-1 في دور الـ 16 من مونديال 2006، بفضل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة، لتبقى مواجهة جديدة تحمل رهانات تاريخية للطرفين.