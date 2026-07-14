ميسي لا يخسر معه.. الأمريكي إسماعيل الفتح حكماً لمباراة إنجلترا والأرجنتين



أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة مساء غدٍ، الأربعاء، إلى طاقم تحكيم أمريكي بقيادة إسماعيل الفتح.



وأعلن «الفيفا» عن طاقم حكام المباراة عبر موقعه الرسمي، حيث يعاون الفتح في إدارة اللقاء مواطنيه كوري باركر (مساعد أول)، وكايل أتكينز (مساعد ثان)، والإيطالي ماوريتسيو مارياني حكماً رابعاً، فيما عيّن مواطنه دانييلي بيندوني مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.



وستكون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية، إذ سبق له وأن أدار 3 مباريات في المونديال الحالي، بدأت بمواجهة هولندا واليابان، وإسبانيا والأوروغواي في الدور الأول، ثم أدار مواجهة البرازيل والنرويج في دور الستة عشر.



وخلال المباريات الثلاث، أشهر الفتح 8 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة في وجه لاعب الأوروغواي أغوستين كانوبيو.



وقد يكون تعيين إسماعيل الفتح حكماً للمباراة بمثابة خبر سار لنجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، والذي لم يخسر أي مباراة أدارها الحكم الأمريكي من قبل، إذ سبق وأن أدار الفتح 4 مباريات لميسي منذ انضمام أسطورة «التانغو» إلى أمريكا بعد انتقاله إلى انتر ميامي عام 2023.



ولم يتعرض ميسي للخسارة على الإطلاق في المباريات التي أدارها الحكم الأمريكي، كما كان حكماً رابعاً في نهائي كأس العالم 2022 في قطر التي توجت بها الأرجنتين على حساب فرنسا في النهائي.



والفتح أمريكي من أصول مغربية، ويعمل في مجال الكمبيوتر، وحصل على الشارة الدولية عام 2016.



كما تم اختياره كأفضل حكم في الدوري الأمريكي لكرة القدم مرتين، حيث فاز بالجائزة في عامي 2020 و2022، وسبق له أن أدار عدداً من النهائيات، أبرزها نهائي كأس الدوري الأمريكي عام 2022، ونهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2026.