من المنتخب الذي يتمنى ترامب فوزه بكأس العالم؟



بعد خروج منتخب الولايات المتحدة من كأس العالم يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى أحد المنتخبات الأربعة، التي تخوض نصف النهائي من أجل تتويجه بلقب مونديال 2026.

وكشف أندرو جولياني، المستشار الخاص لترامب، وأحد المسؤولين عن ملف بطولة كأس العالم في البيت الأبيض عن المنتخب المفضل للرئيس الأمريكي، والذي سيحظى بدعمه، ويتمنى فوزه باللقب بعد أن ودع المنتخب الأمريكي البطولة من دور الستة عشر على يد منتخب بلجيكا.



ويبدو أن منتخب إنجلترا هو المفضل للرئيس الأمريكي، بعدما أكد جولياني في تصريحات نقلتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن فوز إنجلترا بالبطولة سيكون قصة استثنائية إذا تعذر تتويج أصحاب الأرض، مضيفاً أن احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ 250 لتأسيسها سيمنح الإنجاز الإنجليزي بعداً رمزياً، بعد عقود من انتظار الجماهير الإنجليزية لاستعادة لقب كأس العالم.



وقال: «إذا لم يكن القدر قد كتب للولايات المتحدة الفوز باللقب في عام يوبيلها الـ250 فستكون قصة سينمائية رائعة أن يأتي الإنجليز إلى أمريكا ليتوجوا بالذهب وسط احتفالاتنا التاريخية».

وأضاف أن ترامب يتابع عن كثب مشوار قائد إنجلترا هاري كين، معتبراً أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في المنتخب، وأن فرص الفريق في إحراز اللقب ترتبط بدرجة كبيرة بما سيقدمه المهاجم المخضرم خلال الأدوار الحاسمة، وهو ما أفصح عنه ترامب قبل أيام بوصفه كين أنه «لاعب عظيم».



وأشار جولياني إلى أن ترامب يرى أيضاً في جود بيلينغهام أحد أبرز عناصر القوة لدى المنتخب الإنجليزي، مؤكداً أن الفريق يمتلك توازناً كبيراً، يؤهله للمنافسة على اللقب إذا حافظ على ثقته بنفسه في المباريات المتبقية.



وتأتي هذه التصريحات بعدما كشف كين عن أنه لعب جولة غولف مع ترامب في فلوريدا أواخر عام 2024، واصفاً التجربة بأنها غير اعتيادية، ومشيداً بالمستوى الذي يقدمه الرئيس الأمريكي في اللعبة رغم تقدمه في السن.



ولم يعلق البيت الأبيض رسمياً على هوية المنتخب، الذي يشجعه ترامب في المربع الذهبي، إلا أن تصريحات جولياني، تشير إلى أن إنجلترا أصبحت المرشح المفضل للرئيس الأمريكي بعد خروج منتخب بلاده من المنافسة.