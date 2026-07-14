استقبال الأبطال لمنتخب النرويج بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026



حظي إرلينغ هالاند وزملاؤه في منتخب النرويج لكرة القدم باستقبال الأبطال، بعد مشاركة الفريق التاريخية ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وتجمع الآلاف من المشجعين في العاصمة النرويجية أوسلو حتى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، للاحتفاء بما قدمه المنتخب الاسكندنافي في المونديال الحالي.



وحقق المنتخب النرويجي، الذي عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، أفضل إنجاز في تاريخه بالمونديال هذا العام، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة لأول مرة.



وكان الفريق قريباً من مواصلة مغامرته وبلوغ الدور قبل النهائي، لا سيما بعدما تقدم بهدف نظيف على منتخب إنجلترا، الذي سرعان ما استعاد اتزانه وحسم المباراة لمصلحته عقب فوزه 2 / 1 بعد اللجوء للوقت الإضافي، ليتأهل للمربع الذهبي، ويضرب موعداً نارياً مع المنتخب الأرجنتيني «حامل اللقب».



وتضمنت رحلة منتخب النرويج في مونديال 2026 فوزاً ملحمياً في دور الـ16 على منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم، الذي يمتلك 5 ألقاب في المونديال.



وغمرت الحشود الهائلة من المشجعين شوارع أوسلو، وملأت أراضي القصر الملكي، وامتدت إلى الشارع الرئيسي.



وخلال الاحتفالات كان ولي العهد الأمير هاكون يقرع الطبول، ليقود «صف الفايكنج»، الذي أصبح وسيلة شائعة بين المشجعين، لإظهار دعمهم خلال كأس العالم.



وتجول اللاعبون في شوارع أوسلو في حافلة مكشوفة وهم يوجهون التحية للجماهير.