مفاجأة عن والد نجم فرنسا



كشفت تقارير عن مفاجأة غير متوقعة تتعلق بالنجم الفرنسي مايكل أوليسيه، بعدما تبين أن والده، فينسنت أوليسيه، كان لاعب كريكيت دولياً مثّل منتخب نيجيريا، في قصة أثارت دهشة الجماهير بالتزامن مع تألق جناح منتخب فرنسا في كأس العالم.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، يواصل أوليسيه (24 عاماً)، لاعب بايرن ميونيخ الحالي، تقديم مستويات لافتة مع منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب، إذ صنع 5 أهداف خلال 6 مباريات، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية لـ «الديوك» قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي.



وأشار التقرير إلى أن والده فينسنت أوليسيه، البالغ من العمر 66 عاماً، امتلك مسيرة مميزة في رياضة الكريكيت، حيث لعب لأندية عدة، من بينها لاغوس ستيت، وفاونديشنز كريكيت كلوب، قبل تمثيل منتخب نيجيريا على المستوى الدولي.



وأوضح فينسنت أن أبرز محطات مسيرته كانت خلال مواجهة نيجيريا وغامبيا في بطولة غرب أفريقيا الرباعية، عندما نجح في حصد عشرة ويكيت في مباراة واحدة، معادلاً رقماً قياسياً سجله اللاعب كريس إيناهورو.



كما أشار إلى أن أكثر لحظاته إحباطاً جاءت بعد خسارة فريق جامعة إيفي نهائي بطولة الجامعات النيجيرية عام 1984 أمام جامعة لاغوس.



ولم تقتصر اهتمامات والد أوليسيه على الكريكيت، إذ برز أيضاً في رياضة الريشة الطائرة، بينما استمرت مسيرته مع الكريكيت بين عامي 1983 و1993، قبل أن يخوض تجارب مع ناديي بريتيش ويست إنديان ولندن نيجيريانز في إنجلترا.



وكشف أوليسيه في تصريحات سابقة أن شغفه بالكريكيت يعود إلى تأثير والده، موضحاً أن اللعبة، إلى جانب تنس الطاولة، تعد من هواياته المفضلة بعيداً عن كرة القدم، وهو ما زاد من تفاعل الجماهير مع القصة التي كشفت جانباً غير معروف عن خلفية أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي.



يذكر أن مايكل أوليسيه ولد لأب نيجيري هو فينسنت وأم فرنسية من أصول جزائرية، وولد في إنجلترا، واختار تمثيل المنتخب الفرنسي عن الإنجليزي في النهاية لارتباطه العاطفي بوالدته وفرنسا.