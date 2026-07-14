يامال يرد على التصريحات العنصرية لرئيس وزراء إسبانيا السابق

سلط نجم المنتخب الإسباني الصاعد، لامين يامال، الضوء على قوة كرة القدم في توحيد الشعوب، وذلك في أعقاب التصريحات، التي وصفت بالعنصرية، التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني السابق، ماريانو راخوي.

وقال يامال، قبيل مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الثلاثاء: «إذا كان لكرة القدم أن تحدث فرقاً، فذلك من خلال الاندماج، فرنسا وإسبانيا مثالان على الاندماج، هذا هو جوهر كرة القدم - لا الحديث عما يقوله الآخرون».

وأضاف: «سنخوض واحدة من أجمل مباريات كأس العالم. لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للحديث عن ذلك».

وكان راخوي كتب في مقال له في صحيفة «إل ديبات» الإلكترونية أن المنتخب الفرنسي يضم نخبة من اللاعبين. إلا أنه ادعى عدم وجود أي لاعب فرنسي في منتخب (الديوك)، وهو ما جعل المقال يقابل بانتقادات حادة في كل من فرنسا وإسبانيا.

وحينما سئل لاعب الوسط الفرنسي، وارن زاير-إيمري، عن هذه التصريحات، أجاب بأنه لم يقرأ المقال.

وصرح زاير-إيمري: «يضم هذا المنتخب الفرنسي لاعبين من خلفيات وأعراق مختلفة. تماماً مثل البلد. نحن مجموعة متحدة، فريق متحد، وهذا كل ما يهم».