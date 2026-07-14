بيكهام يدافع عن زوجته بسبب رد فعلها بعد هدف بيلينغهام الحاسم



دافع ديفيد بيكهام نجم المنتخب الإنجليزي السابق عن زوجته فيكتوريا بعد موجة تعليقات على مواقع التواصل بسبب رد فعلها الهادئ عقب هدف جود بيلينغهام الحاسم، الذي قاد إنجلترا للفوز على النرويج وبلوغ نصف نهائي كأس العالم.



وأظهرت صور من مدرجات ملعب هارد روك في ميامي بيكهام وأبناءه يحتفلون بحماس بعد هدف بيلينغهام، بينما بدت فيكتوريا هادئة، ما دفع متابعين للسخرية من غياب تفاعلها مقارنة ببقية أفراد العائلة.



ورد بيكهام عبر منصة «إكس» على إحدى التدوينات الساخرة قائلاً إن زوجته «كانت تحتفل من الداخل»، مضيفًا أن «ردة فعلها كانت أبطأ قليلاً من ردة فعلي، وظهرت فيكتوريا لاحقاً وهي تصفق عقب نهاية المباراة.»



وسبق لفيكتوريا أن أقرت بأنها لم تكن تستمتع بمتابعة كرة القدم في الماضي، لكنها أكدت أن تجربتها تغيرت منذ انتقال العائلة إلى ميامي، حيث أصبحت تشعر بارتباط أكبر بأجواء المباريات وعائلات اللاعبين، بينما واصل بيكهام الاحتفاء بتأهل إنجلترا مع أسرته.



وتلتقي إنجلترا مع الأرجنتين، الأربعاء، في مواجهة من العيار الثقيل، في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مباراة يسعى من خلالها«الأسود الثلاثة» إلى العبور للنهائي ومحاولة كسر صيام 60 عاماً منذ التتويج الأخير والوحيد لمنتخب إنجلترا بلقب كأس العالم.