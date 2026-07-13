3 «أسود» تؤازر منتخب أنجلترا من مدرجات المونديال

على مدرجات مونديال 2026، وتحديداً في لقاءات منتخب إنجلترا، لم يكن الحدث الأبرز بين الجماهير، فرحة إحراز هدف أو حسرة على فرصة ضائعة، بل ثلاثة وجوه ترتدي أقنعة «الأسود الثلاثة»، شعار المنتخب الإنجليزي، تصرخ بحماس معبرة عن عشق منتخب بلادها، وروح رياضية مع المنافس تعلن أن كرة القدم تقرب الشعوب وأن الرياضة أخلاق قبل حسابات الفوز أو الخسارة.

يذكر أن، الأسود الثلاثة أساساً، هي شعار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وارتداه المنتخب في كل مباراة من عام 1872، وتحديداً إثر مواجهته اسكتلندا والتي اعترفت فيها الفيفا كأول مباراة دولية يتم تنظيمها. ويرجع مصدر الأسود للقرن 12، حيث استخدم الملك «ريتشارد الأول» ثلاثة أسود كرمز للعرش الإنجليزي، حيث كان يمثل كل أسد آنذاك انضمام عائلة ملكية.