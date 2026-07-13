معركة بلا رحمة.. الحرب النفسية تبلغ ذروتها قبل نصف النهائي التاريخي



منذ أن تحددت أطراف المربع الذهبي لكأس العالم 2026، بدأت معركة مختلفة خارج المستطيل الأخضر، وانطلقت حرب تستخدمها المنتخبات في المواعيد الكبرى، إذ تبادل رباعي نصف نهائي المونديال رسائل نفسية وإعلامية لتشكل ضغوطاً على المنافسين، في مشهد اعتادت عليه البطولات الكبرى عند الاقتراب من المواجهات الحاسمة.



ولا تمتد المحاولات من هذا الجانب أو الآخر على التصريحات الفنية للمدربين أو اللاعبين فقط، وإنما إلى كل ما يمكن استخدامه للتأثير على المنافس، ومنها استدعاء التاريخ والهوية والرموز الوطنية، بينما دخلت وسائل الإعلام والساسة والجماهير على الخط، لتتحول الأيام والساعات التي تسبق نصف نهائي المونديال إلى حرب أعصاب مفتوحة.



وستكون الأنظار مسلطة على مواجهة إنجلترا والأرجنتين، التي تحمل إرثاً يتجاوز كرة القدم، بعدما ارتبطت لقاءات المنتخبين بذكريات رياضية وسياسية منذ مونديال 1986، وهو ما عاد ليطفو مجدداً قبل موقعة أتلانتا.



وأثارت مقاطع مصورة من داخل معسكر الأرجنتين جدلاً واسعاً بعدما ظهر اللاعبون يرددون هتافات تستحضر معركة جزر فوكلاند ودييغو مارادونا وما وصفوه بآخر رحلة مونديالية للقائد ليونيل ميسي، في محاولة لشحن اللاعبين عاطفياً قبل المواجهة.



وسرعان ما التقط الإعلام البريطاني تلك المشاهد، ووصفها بأنها رسائل عدائية مبكرة تستهدف تأجيج الأجواء قبل المباراة، معتبراً أن المنتخب الأرجنتيني بدأ معركته النفسية قبل النزول إلى أرض الملعب.



ورأت أن تكرار تلك الهتافات منذ الأدوار الإقصائية يعكس رغبة داخل معسكر «التانغو» في استثمار الإرث التاريخي للمواجهة، وتحويلها إلى مصدر إضافي للحافز الذهني أمام المنافس.

وفي المقابل حرص المعسكر الإنجليزي على تجنب الانجرار إلى سجالات مباشرة، مفضلاً التركيز على الاستعداد الفني، بينما تركت وسائل الإعلام المحلية مهمة الرد على الرسائل القادمة من بوينوس آيرس.



أما في المواجهة الأخرى فقد بدأت الحرب الكلامية بتصريح مهاجم إسبانيا الشاب لامين جمال، الذي أكد أن منتخب بلاده لا يخشى فرنسا، بل إن المنتخب الفرنسي هو من ينبغي أن يقلق من مواجهة «لاروخا».



واستحضر جمال تفوق إسبانيا على فرنسا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024، في رسالة فسرها الكثيرون على أنها محاولة لزرع الشكوك داخل المعسكر الفرنسي قبل اللقاء المرتقب في دالاس.



لكن الرد الفرنسي جاء سريعاً عبر المدافع إبراهيما كوناتي، الذي أكد أن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس، مضيفاً أن التركيز ينصب على المباراة فقط، مع ضرورة التحلي بالتواضع وعدم السقوط في فخ التصريحات.



ولم تتوقف الضغوط عند حدود اللاعبين، إذ دخلت السياسة على خط المواجهة بعدما أثار رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي انتقادات واسعة إثر وصفه المنتخب الفرنسي بأنه فريق «من دون فرنسيين».



وأشعلت تلك التصريحات موجة غضب في فرنسا، حيث اعتبرها مسؤولون وسياسيون خطاباً عنصرياً، مؤكدين أن جميع لاعبي المنتخب يحملون الجنسية الفرنسية وأن الهوية الوطنية لا تقاس بالأصول أو لون البشرة.



كما سارعت السفارة الفرنسية في مدريد إلى الدفاع عن منتخب بلادها، مؤكدة أن غالبية اللاعبين ولدوا داخل فرنسا، وأن البقية مواطنون فرنسيون بالكامل، في رد يعكس حساسية الملف خارج الإطار الرياضي.



وامتدت الحرب النفسية ليس فقط بين فرنسا وإسبانيا، ولكن بين فرنسا والأرجنتين، بعدما أثارت مسؤولة محلية أرجنتينية جدلاً بوصفها المنتخب الفرنسي بأنه «منتخب أفريقي»، وهو ما دفع السفير الفرنسي في بوينوس آيرس إلى إدانة التصريحات واعتبارها عنصرية.



هذه التصريحات دفعت السفير الفرنسي للإعلان عن استبعاد المسؤولة من أي فعاليات أو اجتماعات تشارك فيها السفارة، مؤكداً أن العنصرية لا مكان لها في التعاون بين البلدين، في خطوة عكست انتقال تداعيات كرة القدم إلى المجال الدبلوماسي.



ويؤكد هذا المشهد أن نصف نهائي كأس العالم لم يعد مجرد اختبار للقدرات الفنية أو الخطط التكتيكية، بل أصبح أيضاً ساحة لمعركة ذهنية يسعى فيها كل طرف إلى انتزاع أفضلية نفسية قبل انطلاق المباراة.



وبين التصريحات المثيرة، وردود الفعل السياسية، والحملات الإعلامية، تدخل المنتخبات الأربعة المرحلة الأخيرة من البطولة وهي تدرك أن الفوز قد يبدأ من خارج الملعب، لكن الحسم الحقيقي سيظل رهناً بما يقدمه اللاعبون خلال تسعين دقيقة أو أكثر.