«كلاكيت» ثالث مرة.. رباعي بطل في نصف نهائي المونديال



بلغت نهائيات كأس العالم 2026 محطة تاريخية نادرة، بعدما اكتمل المربع الذهبي بمنتخبات سبق لها جميعاً اعتلاء منصة التتويج، في ثالث مناسبة فقط بتاريخ البطولة التي تضم أربعة أبطال سابقين في الدور قبل النهائي.



وتلتقي فرنسا مع إسبانيا الثلاثاء على ملعب دالاس، بينما تواجه إنجلترا الأرجنتين الأربعاء على ملعب أتلانتا، وتنطلق المباراتان عند الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.



ولم يشهد المربع الذهبي لكأس العالم منتخبات حصدت اللقب سوى مرتين سابقاً، الأولى في مونديال عام 1970 عندما ضم نصف النهائي البرازيل وإيطاليا وألمانيا الغربية وأوروغواي، والثانية في نسخة 1990 بمشاركة ألمانيا الغربية والأرجنتين وإيطاليا وإنجلترا.



وتملك الأرجنتين السجل الأكثر تتويجاً بين رباعي المربع الذهبي بثلاثة ألقاب أعوام 1978 و1986 و2022، مقابل لقبين لفرنسا في 1998 و2018، فيما أحرزت إنجلترا لقبها الوحيد عام 1966، وإسبانيا لقب 2010.



ويحمل نصف النهائي الحالي رقماً مميزاً آخر، إذ تشغل المنتخبات الأربعة المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في سابقة لم تتحقق منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993.



وتدخل فرنسا المواجهة بطموح بلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً، بعدما رسخت مكانتها بين أكثر المنتخبات استقراراً في العقد الأخير تحت قيادة ديدييه ديشامب، بينما تسعى إسبانيا إلى استعادة اللقب بعد غياب دام 16 عاماً.



وفي المواجهة الثانية، تتجدد واحدة من أشهر مواجهات كأس العالم الكلاسيكية بين إنجلترا والأرجنتين، إذ يطمح المنتخب الإنجليزي لبلوغ النهائي لأول مرة منذ تتويجه الوحيد، بينما تدافع الأرجنتين عن لقبها العالمي.



ويعكس هذا المربع الذهبي جودة النسخة الحالية، التي تجمع بين أصحاب التاريخ والنجوم، وتمنح الجماهير مواجهتين من العيار الثقيل، قبل إسدال الستار على أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً.