استبعاد الفرنسيين مثيري الجدل.. 13 حكماً للأمتار الأخيرة في المونديال

حصر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام المرشحين لإدارة المباريات الـ 4 المتبقية في كأس العالم 2026 عند 13 حكماً، مع اقتراب انطلاق الدور قبل النهائي بمواجهتي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا مع الأرجنتين.

وضمت القائمة وفقاً لتقرير شبكة «آر إم سي سبورت» الفرنسية، السلفادوري إيفان بارتون، والأمريكي إسماعيل الفاتح، والنرويجي إسبن إسكاس، والاسترالي علي رضا فغاني، والمغربي جلال جايد، والأردني أدهم مخادمة، والبولندي شيمون مارتشينياك.

كما تضم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، والسويدي ولين نيبرغ، والبرتغالي جواو بينييرو، والبرازيلي ويلتون سامبايو، والفنزويلي خيسوس فالينزويلا، والسلوفيني سلافكو فينتشيتش، لاختيار حكام مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والنهائي.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عينت السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة فرنسا وإسبانيا، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراغوا كمساعد ثان، بينما سيكون السويدي غلين نيبرغ حكماً رابعاً.

وشهدت القائمة استبعاد الحكمين الفرنسيين فرانسوا ليتكسير وكليمان توربان، لتنتهي مشاركتهما في البطولة، بينما تواصل فرنسا مشوارها نحو اللقب ببلوغ الدور قبل النهائي، وهو ما يتماشى مع سياسة فيفا باستبعاد حكام الدول التي لا تزال منتخباتها تنافس على اللقب.

وجاء خروج ليتكسير أيضاً بعد الجدل الذي صاحب إدارته مباراة الأرجنتين ومصر في دور الثمانية، إذ اعترض المنتخب المصري على قراراته التحكيمية الكارثية، خصوصاً عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف الأرجنتين الثالث، بينما دافع فيفا عن توربان عقب الجدل المرتبط بحادثة اصطدام الكرة بكابل الكاميرا خلال مباراة إنجلترا والنرويج.

وأكد التقرير أن فيفا يستبعد كذلك حكام الدول التي لا تزال منتخباتها موجودة في المربع الذهبي، وهي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح خلال الأدوار الختامية.

بينما يبقى الفرنسي جيروم بريسار الممثل الوحيد للتحكيم الفرنسي في البطولة، إذ يواصل مهامه ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مع إمكانية تكليفه بإدارة عمليات المراجعة خلال المباريات المتبقية التي ليس طرفها فرنسا.