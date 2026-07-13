رودري يحدد ما يحتاجه لامين يامال قبل مواجهة فرنسا

أشاد رودري، قائد منتخب إسبانيا، بزميله الشاب لامين يامال قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في قبل نهائي كأس العالم.

وأبدى رودري، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إعجابه بنضج وموهبة يامال، مضيفًا أن اللاعب الشاب يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك مسار المباريات.

ويرى نجم خط وسط إسبانيا أن يامال لا يزال يفتقر إلى النضج التكتيكي، مؤكدًا أنه لم يصل بعد إلى مستوى النجوم الكبار في كأس العالم 2026، مثل الفرنسي كيليان مبابي أو النرويجي إرلينغ هالاند.

وقال رودري: «مدربنا، لويس دي لا فوينتي، أكد أن يامال بحاجة إلى مزيد من الهدوء، فهو أحيانًا تكون لديه رغبة قوية في إثبات نفسه».

وشدد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: «يامال عليه أن يسيطر على انفعالاته، فهو لاعب مهم لنا، سواء بالكرة أو من دونها، كما أنه شاب ذكي، ولا يجب أن ننسى أنه لم يتجاوز 19 عامًا».

وأوضح رودري: «في بعض لحظات المباراة، نحتاج إلى تهدئته نسبيًا، لأن كرة القدم تجري في عروقه، لذا يجب إيجاد اللحظة المناسبة لاستعراض مهاراته».

وواصل: «نتمنى أن يكون له دور مؤثر في مباراتنا أمام فرنسا، لقد نضج بالفعل خلال بطولة أمم أوروبا 2024، وبعد عامين، فإن ما يقدمه لا يعد مفاجأة بالنسبة لنا».

وقال رودري مبتسمًا: «عندما كنت في المرحلة العمرية نفسها ليامال، لم أكن قد لعبت في المستويات العالية، بل لم أصل إلى مرحلة الاحتراف».

واختتم قائد المنتخب الإسباني: «يامال لاعب ناضج للغاية، ولكن يبدو واضحًا أنه يجب تحسين بعض جوانب أدائه، خاصة في إدراك طبيعة كل لحظة في المباراة، وهذا أمر طبيعي للاعب في سنه، فهو يريد التعلم، وقبل كل شيء يبقى لاعبًا نموذجيًا في مركزه».