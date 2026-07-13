فورلان يبدأ مهمة إعادة بناء منتخب أوروغواي

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديرًا فنيًا للمنتخب، وذلك خلفًا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وكان بيلسا قد استقال من منصبه بعد خروج منتخب أوروغواي من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من دور المجموعات.

وسيواجه فورلان، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو أحد أساطير الكرة في بلاده، تحديًا كبيرًا في مسيرته التدريبية، يتمثل في إعادة بناء المنتخب الذي دخل المونديال بطموحات كبيرة، لكنه ودعه بواحد من أسوأ العروض التي قدمها في تاريخه.

واحتل منتخب أوروغواي المركز الثالث في المجموعة الثامنة بالمونديال برصيد نقطتين، في المجموعة التي ضمت إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية، كما فشل في التأهل من دور المجموعات، وشهدت البطولة خيبة أمل كبيرة لبيلسا، الذي استقال بعد وقت قصير من نهاية مشوار فريقه في المونديال.

وذكر الاتحاد الأوروغواياني، في بيان له، أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس / آذار 2027، ثم سيقيم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل كأس العالم المقبلة.

وحسبما أوضح الاتحاد، فإن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أوروغواي تحت 20 عامًا، الذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب عام 2027، حيث ستكون تلك البطولة حاسمة لتطوير جيل جديد من اللاعبين.

ويعد فورلان ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب أوروغواي برصيد 36 هدفًا، كما أنه تألق في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وتوج هدافًا للبطولة برصيد خمسة أهداف، كما فاز بلقب كوبا أمريكا عام 2011.