رسالة مؤثرة من هالاند بعد وداع كأس العالم

قال إيرلينغ هالاند، مهاجم منتخب النرويج، إن فريقه تغير تمامًا بعد خوضه منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وودع منتخب النرويج منافسات كأس العالم من دور الثمانية، بعد خسارته أمام إنجلترا 2-1 بعد الوقت الإضافي، وذلك في البطولة التي شارك فيها الفريق للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 1998 في فرنسا.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصريحات لهالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي خرج بديلًا قبل نهاية المباراة، حيث أمسك بالميكروفون بعد المباراة ليودع جماهير النرويج التي حضرت في ملعب «هارد روك» في ميامي، وغادر أول كأس عالم يخوضه في مسيرته بابتسامة.

وقال مهاجم مانشستر سيتي: «هذه الأمور تبدو وكأنها حلم، أعتقد أن ما حدث في البطولة غيرني كشخص، وأعتقد أنني أصبحت ذا مكانة أكبر نوعًا ما، ومن الصعب استيعاب ذلك حينما أتذكر المباريات، لكن الأمر المميز هو أن أكون جزءًا من حدث كهذا كنت أشاهده من المدرجات، والآن أعيشه بنفسي».

وأضاف: «أشعر بفخر عظيم، وأتأثر حقًا عندما أفكر في الأداء الرائع الذي قدمناه، وشعور الوحدة في النرويج، والإيجابية والفرح اللذين شعرنا بهما هناك وهنا».