دموع في عيون مونديال 2026



تداول ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الآلاف من الفيديوهات والصور التي تتضمن دموع اللاعبين في مونديال 2026، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد أن خلف الأرقام والإحصائيات وبريق الشهرة بشراً يمتلكون مشاعر عميقة، تضفي بعداً إنسانياً، مفادها أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل هي حكاية ترويها القلوب قبل الأقدام، وتُختتم بدموع تبقى محفورة في ذاكرة التاريخ. ومن جانب آخر، فإن دموع لاعبي المنتخبات العالمية ليست مجرد تعبير عن الخسارة أو الفوز، بل كانت مرآة تعكس سنوات من التضحية والاجتهاد، وآمالاً معلقة، وأحلاماً تحطمت أو تحققت في لحظة.



جوهر

«البيان» التقت نخبة من الرياضيين الإماراتيين الذين أكدوا أن دموع فرح أو حزن اللاعبين في المنتخبات الكروية العالمية تجزم بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي شغف يمتزج فيه الفوز والخسارة، الفرح والحزن، في لوحة إنسانية مؤثرة تعكس جوهر التنافس الرياضي في المستطيل الأخضر، كما أن دموع اللاعبين في أقوى المنتخبات العالمية لم تكن لهم وحدهم، بل كانت لكل من آمن بهم ودعمهم، من عائلاتهم إلى جماهيرهم الوفية.



بطولة

من جانبه، قال نصيب عبيد، أول إماراتي يحقق ميدالية بارالمبية في تاريخ الإمارات: «كأس العالم، هذا المحفل الكروي الأضخم، ليس مجرد بطولة تتنافس فيها المنتخبات على اللقب، بل «مستطيل أخضر» تتجلى فيه أسمى معاني الروح الرياضية، كما تتراوح مشاعر اللاعبين الإنسانية بين الفرح والحزن، وشهدنا خلال المونديال الكثير من اللحظات الإنسانية التي جسدها اللاعبون بدموعهم، فدموع الحزن تعكس في حد ذاتها حجم الألم الذي يشعر به اللاعب في المونديال بشكل خاص، والرياضي عموماً، بعد بذل كل ما لديه دون أن يحقق النتيجة المرجوة. ويقيني كشخص رياضي أن الدموع تعلمنا أن الفشل جزء لا يتجزأ من مسيرة النجاح، وأن الإصرار على النهوض بعد السقوط هو ما يصنع الأبطال الحقيقيين. في كأس العالم 2026، ستظل دموع اللاعبين، بفرحها وحزنها، جزءاً لا يتجزأ من سحر هذه البطولة، تروي قصصاً إنسانية خالدة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



فرح

في حين أوضح راشد الكعبي، فارس وهجان، أن تتعدد الأسباب وراء دموع اللاعبين تختلف دلالاتها، فدموع الفرح بعد تحقيق لقب طال انتظاره، أو تسجيل هدف حاسم في اللحظات الأخيرة، تعكس تتويجاً لأعوام من التدريب الشاق والمثابرة، وتجسد لحظة الفوز المستحق والمطلق بعد رحلة مليئة بالتحديات. ودموع اللاعبين هذه ليست ضعفاً، بل هي تعبير عن قوة الإرادة. وفي المقابل، تأتي دموع الخسارة والإقصاء لتكشف عن عمق الألم وخيبة الأمل، خاصة عندما تتبخر الأحلام في لحظة فارقة، هي شهادة على حجم التضحيات المبذولة والالتزام العاطفي العميق باللعبة، حيث يشعر اللاعبون بمسؤولية كبيرة تجاه جماهيرهم وأوطانهم.



شهادة

وأشار فارس البلوشي، لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، إلى أن دموع اللاعبين سواء كانت انهماراً بعد هدف حاسم أم حسرة بعد إقصاء مؤلم، هي شهادة حية على عمق الارتباط باللعبة، وتجسد ثقل المسؤولية التي يحملها اللاعبون على عاتقهم، وتعبير صادق عن التضحية والشغف الذي يدفعه كل لاعب نحو تحقيق الفوز، مضيفاً: «دموع اللاعبين والرياضيين عموماً أرى أنها عبارة عن لغة صامتة تروي قصصاً من الفرح، والإنجاز، والألم، والخسارة، والتضحية، كاشفة عن الجانب الإنساني الخفي وراء الأداء الرياضي القوي. هي لحظات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، لتلامس قلوب الملايين، وتؤكد أن الرياضيين، رغم قوتهم البدنية ومهاراتهم الفائقة، هم بشر يحملون المشاعر نفسها التي نعيشها جميعاً».



مشاعر

وقالت الهيام البلوشي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية: «في مونديال 2026، سواء كانت دموع اللاعبين فرحاً أم حزناً، فإنها تضفي طابعاً إنسانياً عميقاً على كأس العالم، فاللاعبون ليسوا مجرد آلات، بل بشر يمتلكون مشاعر قوية، يتأثرون وينفعلون، ودموعهم جزء من سحر كرة القدم، فهي توحد الجماهير حول العالم، وتجعلهم يتعاطفون مع أبطالهم، ويشاركونهم لحظاتهم العاطفية، ما يعزز من قيمة هذه البطولة بوصفها حدثاً رياضياً وإنسانياً فريداً».



انتصار

يذكر أن الدموع في المستطيل الأخضر تؤكد أن كرة القدم ليست مجرد لعبة أرقام ونتائج ونهايات، بل هي ساحة للتعبير عن أعمق المشاعر الإنسانية، فهي تضفي فعلياً بُعداً إنسانياً على اللعبة، وتجعلنا لا نرى اللاعبين العالميين أبطالاً رياضيين فقط، بل هم أشخاص يمرون بلحظات انتصار وانكسار، تماماً مثل أي إنسان آخر.

تذكرنا تلك الدموع بأن خلف كل نجم رياضي إنساناً يمتلك قلباً ينبض بالمشاعر الجياشة. هذه اللحظات العاطفية هي التي ترسخ مكانة كرة القدم ظاهرة عالمية تتجاوز حدود الرياضة، لأنها دموع تروي قصة الإصرار والتفاني، وتلهم الملايين حول العالم بأن لا شيء مستحيل بالإرادة والعزيمة، وأن الإخفاقات يمكن أن تكون وقوداً لمزيد من الإصرار في المستقبل.