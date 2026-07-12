حدث نادر.. ميسي سيواجه «الأسود الثلاثة» لأول مرة في مسيرته



وضعت المواجهة التي ستجمع بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، نجم وقائد «التانغو»، ليونيل ميسي، أمام موعد استثنائي وتاريخي، بخوض أول مواجهة في مسيرته أمام المنتخب الإنجليزي، في مباراة ربما تكون واحدة من أبرز المحطات في مسيرة أسطورة كرة القدم.



ورغم المسيرة الأسطورية لميسي، والذي خاض أكثر من 200 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، وسجل 125 هدفاً، فإن جدول المباريات وتقاطع المشاركات الدولية، حالا طوال عقدين من الزمن دون مواجهة منتخب إنجلترا، ليأتي هذا اللقاء أخيراً، كأحد أكثر المحطات ندرة في مسيرته الأسطورية.



وتلتقي إنجلترا والأرجنتين في قبل نهائي مونديال 2026، في مواجهة ينتظرها العالم، بعد أن تخطى منتخب الأسود الثلاثة نظيره النرويجي 2-1، وصعد المنتخب الأرجنتيني بعد فوز بشق الأنفس 3-1 على حساب سويسرا، بعد التمديد لوقت إضافي.



ويتصدر قائد الأرجنتين سباق هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، ورغم فشله في التسجيل أمام سويسرا، فإنه يواصل تعزيز مكانته بوصفه الهداف التاريخي لكأس العالم، ليبقى اللاعب الأكثر تأثيراً في تشكيلة منتخب بلاده.



وتحمل هذه المواجهة وفقاً لتقرير «بي بي سي»، دلالة خاصة في مسيرة ميسي الدولية، إذ كان من الممكن أن يلتقي إنجلترا لأول مرة عام 2005، لكنه غاب عن المباراة الودية بين المنتخبين بسبب الإيقاف بعد طرده في أول ظهور دولي له، في واقعة غريبة في بداية مسيرته مع «الألبيسيلستي».



وكان ميسي قد شارك بديلاً أمام المجر في أغسطس 2005، في مباراته الدولية الأولى مع الأرجنتين، لكنه تلقى بطاقة حمراء بعد نحو 30 ثانية فقط، إثر احتكاك مع المدافع فيلموش فانتساك، ليحرم من المشاركة أمام إنجلترا بعد أقل من ثلاثة أشهر في مواجهة ودية في جنيف، ومنذ ذلك الحين، غابت المواجهات التي تجمع بين الأرجنتين وإنجلترا.



وتعد المواجهات بين الأرجنتين وإنجلترا من أكثر مباريات كرة القدم الدولية إثارة، بدءاً من هدف «يد الله» الشهير لدييغو مارادونا في مونديال 1986، وصولاً إلى طرد ديفيد بيكهام في كأس العالم 1998، قبل أن يتوقف الصدام بينهما لنحو 21 عاماً.



ويأتي اللقاء المرتقب، ليجمع أخيراً بين ميسي وإنجلترا في مواجهة طال انتظارها، بعدما أصبح قائد الأرجنتين رمزاً لجيل كامل، في مباراة يترقبها العالم، باعتبارها فصلاً جديداً في واحدة من أشهر المنافسات الكروية في التاريخ.