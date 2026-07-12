هالاند يعلن دعمه لمنتخب إنجلترا بعد الخسارة أمامه في كأس العالم



قال إيرلينغ هالاند، لاعب المنتخب النرويجي لكرة القدم، إنه يدعم المنتخب الإنجليزي حالياً، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم.



ولم يسجل مهاجم مانشستر سيتي أي هدف لأول مرة في البطولة الحالية، في المباراة التي أقيمت في أجواء ميامي الحارة، والتي فاز بها المنتخب الإنجليزي 2 - 1 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي في دور الثمانية.



وولد هالاند في ليدز عندما كان والده ألف يلعب للنادي، وبما أن هناك العديد من زملائه بفريق مانشستر سيتي يوجدون في المنتخب الإنجليزي فإنه سيشجعهم.



وقال للصحفيين، السبت: «نعم، لم لا. لدي بعض الأصدقاء من مانشستر سيتي يوجدون في المنتخب الإنجليزي». وأكمل: «بالطبع أريدهم أن يحققوا نتائج جيدة. حصلت على قميص إنجلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيراً».



وكان زميل هالاند السابق في بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام هو نجم المباراة، حيث سجل هدفين قلب بهما النتيجة.



وقال: «جود صديق جيد. قضينا عامين رائعين في بوروسيا دورتموند. كنا صديقين وهو شخص رائع». وأضاف: «لست متفاجئاً من أنه سجل اليوم، وقدم الأداء المعتاد عنه».



وأضاف: «الشيء الوحيد هو أنه يواجه انتقادات كبيرة لعدم تسجيله ما يكفي من أهداف. أعتقد أن هذا غير مستحق». وأكمل: «ما زال يسجل الأهداف ويراوغ كل من في الملعب». وأكد: «هو لاعب مذهل وإنجلترا محظوظة، لأن الجميع يريد لاعباً مثله».