سكالوني : الحظ والطرد ساعدا الأرجنتين على تخطي سويسرا



شدد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على سويسرا، معترفا في الوقت ذاته، بأن الحظ وقف بجواره.



وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد في دور الثمانية للمسابقة.



وضرب منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، موعدا ناريا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب 2 - 1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي.



وقال سكالوني: «اليوم عانينا كثيرا أمام سويسرا. كنا ندرك أنه فريق قوي بدنيا. لقد جعلوا الأمور أصعب علينا. لم نكن نعرف الخروج من المواقف الصعبة».



وأضاف المدرب الأرجنتيني «الحظ كان حليف لنا في المباراة. لا سيما بعد تعرض أحد لاعبي سويسرا للطرد في الشوط الثاني، حاولنا أن نهاجم وتمكنا من حسم الأمور في الوقت الإضافي».

وشدد سكالوني «ينبغي علينا أن نتحلى بالواقعية، ما حدث تاريخي الليلة. التأهل لقبل نهائي كأس العالم لا يحدث كثيرا».



وحقق منتخب الأرجنتين رقما جديدا في مسيرته ببطولة كأس العالم،وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لكرة القدم (فيفا) أن منتخب الأرجنتين تمكن من التسجيل في مباراته الخامسة عشرة على التوالي في كأس العالم.



المنتخبات الوحيدة التي حققت سلسلة تسجيل أهداف أطول في البطولة هي أوروغواي (16 مباراة من 1930 إلى 1962)، والمجر (17 مباراة من 1934 إلى 1962)، وألمانيا (18 مباراة من 1986 إلى 1998)، وألمانيا (18 مباراة من 1934 إلى 1958)، والبرازيل (18 مباراة من 1930 إلى 1958).