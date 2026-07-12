رحلات المونديال.. إنجلترا تتصدر المسافات المرهقة وفرنسا الأقل سفراً

أبوظبي – محمد صادق

تصدر منتخب إنجلترا قائمة أكثر المنتخبات سفراً خلال نهائيات كأس العالم، بعدما قطع نحو 17,547 كيلومتراً منذ بداية البطولة، متنقلاً بين عدة مدن في الولايات المتحدة والمكسيك، بينما كان منتخب فرنسا الأقل تنقلاً بعدما اكتفى بقطع نحو 3,091 كيلومتراً فقط، وفقاً لصحيفة "ذا اثليتك".



وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني بعدما قطعت 13,643 كيلومتراً، تلتها إسبانيا بـ 12,594 كيلومتراً، ثم النرويج بـ 11,035 كيلومتراً، وسويسرا بـ 9,796 كيلومتراً، والأرجنتين بـ 9,251 كيلومتراً، فيما بلغت مسافة بلجيكا 5,156 كيلومتراً.



واعتمدت المنتخبات على معسكرات ثابتة، لكن اختلاف مواقع المباريات فرض تبايناً كبيراً في مسافات السفر بين فريق وآخر.



وتنقلت إنجلترا بين دالاس، بوسطن، نيويورك/نيوجيرسي، أتلانتا، مكسيكو سيتي وميامي، مع العودة إلى مقرها في كانساس سيتي بعد معظم المباريات، وهو ما جعلها صاحبة أطول رحلة في البطولة.



أما المغرب، فتحرك بين نيويورك/نيوجيرسي، بوسطن، أتلانتا، مونتيري وهيوستن، بينما لعبت إسبانيا في أتلانتا، غوادالاخارا، لوس أنجلوس ودالاس بعد انتقال معسكرها من تشاتانوغا إلى كاليفورنيا عقب دور المجموعات.



وشملت رحلة النرويج مدن بوسطن، نيويورك/نيوجيرسي، دالاس وميامي، في حين تنقلت سويسرا بين سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، فانكوفر وكانساس سيتي.



أما الأرجنتين، فاقتصرت تنقلاتها على كانساس سيتي، دالاس، ميامي وأتلانتا، بينما لعبت بلجيكا في سياتل، فانكوفر ولوس أنجلوس، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي مسافة سفرها.



وكانت فرنسا صاحبة البرنامج الأكثر استقراراً، إذ اقتصرت مبارياتها على مدن بوسطن، نيويورك/نيوجيرسي وفيلادلفيا ضمن نطاق جغرافي متقارب على الساحل الشرقي، لتسجل أقل مسافة سفر بين جميع المنتخبات.



المسافات المقطوعة



•إنجلترا 17,547 كم

•المغرب 13,643 كم

•إسبانيا 12,594 كم

•النرويج 11,035 كم

•سويسرا 9,796 كم

•الأرجنتين 9,251 كم

•بلجيكا 5,156 كم

•فرنسا 3,091 كم