تأهل نادر لـ«الأسود الثلاثة» إلى نصف نهائي المونديال

بلغ منتخب إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على النرويج بعد التمديد إلى وقت إضافي، بفضل ثنائية جود بيلينغهام، بعد مباراة مثيرة واجه خلالها منتخب «الأسود الثلاثة» صعوبة كبيرة أمام منافس قوي.

ويعد هذا الانتصار الرابع لإنجلترا في تاريخ مشاركاتها بالدور ربع النهائي للمونديال، بعدما عانت على مدار تاريخها في كأس العالم من تجاوز هذا الدور والصعود إلى نصف النهائي.

وعلى مدار 11 مرة خاض خلالها منتخب إنجلترا الدور ربع النهائي، نجح، بفوزه على النرويج، في تحقيق الانتصار 4 مرات، مقابل 7 هزائم، إذ سبق له تجاوز الأرجنتين في 1966، والكاميرون في 1990، والسويد في 2018، قبل إضافة النرويج إلى القائمة في نسخة 2026.

كما واصل منتخب إنجلترا تألقه في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الجيل الحالي يعد من أبرز الأجيال في تاريخ الكرة الإنجليزية، إذ بلغ نصف النهائي في 4 بطولات كبرى منذ عام 2018، بين كأس العالم وبطولة أوروبا، وهو الرقم ذاته الذي حققه طوال تاريخه قبل مونديال روسيا 2018.