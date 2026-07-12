«فيفا» يؤكد صحة هدف بيلينغهام المثير للجدل

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صحة هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام لإنجلترا أمام النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، وذلك بعد الجدل الذي أثارته لقطات أظهرت الكرة وكأنها لامست سلك الكاميرا العلوية «العنكبوتية» قبل الهدف.

وقال «فيفا» عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل هدف إنجلترا في الدقيقة (45+2) أمام النرويج، لم يُظهر مستشعر الكرة، وهو التكنولوجيا المستخدمة في كرة كأس العالم «تريوندا»، أثناء وجودها في الهواء، أي دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي أو أن مسارها قد تغير».

وأثارت اللقطة جدلًا كبيرًا وتساؤلات عدة حول مدى صحة الهدف من عدمه، إذ إنه في حال ارتطمت الكرة بسلك الكاميرا العلوية في الملعب، فإنه ينبغي إلغاء الهدف نتيجة تدخل عامل خارجي، قبل أن يؤكد «فيفا» صحة الهدف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للكرة بعدما قام حارس مرمى النرويج، أوريان نيلاند، بتسديدها من ضربة المرمى، ثم سقطت أمام لاعب إنجلترا الذي بدأ بها هجمة أحرز منها بيلينغهام هدف التعادل.

وفازت إنجلترا 2-1 على النرويج بعد التمديد إلى وقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026، وتنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.