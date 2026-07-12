بيلينغهام يقود إنجلترا إلى المربع الذهبي.. ونهاية مغامرة هالاند في المونديال

حجزت إنجلترا مقعدها في المربع الذهبي لكأس العالم 2026 بعد فوزها المثير 2-1 على النرويج، بعد التمديد إلى وقت إضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في ربع النهائي الذي أقيم على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

وأنهى منتخب إنجلترا مغامرة النرويج، التي قدمت أفضل مشاركة لها في كأس العالم، وكانت ندًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة، ليودع هالاند ورفاقه البطولة بعد أن كانوا حديث العالم منذ انطلاق العرس العالمي.

وكان جود بيلينغهام بطل الأمسية، بعدما سجل هدفي إنجلترا، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، ليواصل مطاردة كيليان مبابي وليونيل ميسي في سباق الهدافين.

وفرضت إنجلترا استحواذها في البداية دون خطورة حقيقية، قبل أن تتخلى النرويج عن حذرها تدريجيًا وتفرض أفضليتها الهجومية، مستغلة تراجع الإيقاع الإنجليزي.

وأهدر نيكو أورايلي أول فرصة محققة لإنجلترا في الدقيقة 23، قبل أن تعلو ركلة حرة نفذها هاري كين العارضة بعد 6 دقائق.

وكاد إرلينغ هالاند يستغل خطأ من جون ستونز في الدقيقة 33، قبل أن يفتتح أندرياس شيلدروب التسجيل للنرويج في الدقيقة 36، بتسديدة قوية سكنت شباك جوردان بيكفورد، مسجلًا واحدًا من أجمل أهداف المونديال.

وواصل المنتخب النرويجي ضغطه، فأهدر ألكسندر سورلوث ومارتن أوديغارد فرصتين خطيرتين، بينما ألغى الحكم هدفًا لهاري كين بداعي التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد بيلينغهام إنجلترا إلى اللقاء بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، في الدقيقة (45+2)، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وأجرى المدرب توماس توخيل تبديلين مع انطلاق الشوط الثاني، بإشراك بوكايو ساكا وإيبيريتشي إيزي، في محاولة لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

ورغم التغييرات، بقيت النرويج الطرف الأخطر، وتصدى بيكفورد لمحاولة سورلوث، قبل أن يُلغى هدف نرويجي ثانٍ بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب خطأ على هالاند في بداية الهجمة.

واستمرت أفضلية النرويج، وأنقذت العارضة إنجلترا من هدف ثانٍ بعد رأسية كريستوفر آير، بينما كاد الحارس أوريان نيلاند يرتكب خطأ قاتلًا في الوقت بدل الضائع، دون أن تتغير النتيجة.

وامتدت المباراة إلى وقت إضافي، حيث تبدلت الأفضلية لصالح المنتخب الإنجليزي، الذي فرض إيقاعه وسيطر على مجريات اللعب.

وفي الشوط الإضافي الأول، خطف بيلينغهام هدف الفوز من كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة مورغان روجرز، ليودعها الشباك، مسجلًا هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 93.

وحاولت النرويج العودة خلال الشوط الإضافي الثاني، لكن الدفاع الإنجليزي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليواصل حلمه باستعادة اللقب العالمي للمرة الأولى منذ عام 1966.