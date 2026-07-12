كين يحقق إنجازًا جديدًا بقميص منتخب إنجلترا

واصل هاري كين زحفه نحو صدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع منتخب إنجلترا عبر التاريخ، وذلك بعد مشاركته مع الفريق خلال لقائه مع منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتواجد كين في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة، المقامة حاليًا بمدينة ميامي الأمريكية، ليصل إلى مباراته رقم 120 مع المنتخب الإنجليزي، ويتقاسم المركز الثاني في القائمة مع النجم المعتزل واين روني.

وصار كين على بُعد 5 مباريات فقط من معادلة الحارس السابق بيتر شيلتون، متصدر قائمة اللاعبين الإنجليز الأكثر مشاركة مع منتخب «الأسود الثلاثة» عبر التاريخ.

ويُذكر أن كين أحرز 85 هدفًا في 119 مباراة لعبها مع الفريق قبل لقائه مع المنتخب النرويجي، علمًا بأنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بفارق 32 هدفًا أمام أقرب ملاحقيه روني.

ويسعى كين، الذي أحرز 6 أهداف في المونديال الحالي، لقيادة منتخب إنجلترا إلى الصعود للدور قبل النهائي في البطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.