بيلينغهام يعادل رقم زيدان ويقتحم سباق هدافي مونديال 2026

عادل جود بيلينغهام، نجم المنتخب الإنجليزي، رصيد أسطورة فرنسا السابق زين الدين زيدان التهديفي في كأس العالم، بعدما سجل هدف التعادل لإنجلترا أمام النرويج في دور الثمانية لمونديال 2026، ليواصل لاعب ريال مدريد تألقه في النسخة الحالية للبطولة.

وأحرز بيلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في مرمى النرويج في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، ويقتحم سباق هدافي كأس العالم 2026.

وسجل لاعب وسط إنجلترا أهدافه في البطولة أمام كرواتيا، وبنما، والمكسيك، التي هز شباكها مرتين، قبل أن يضيف هدفه في مرمى النرويج، كما صنع هدفًا أمام بنما.

وبات بيلينغهام أكثر لاعبي خط الوسط تسجيلًا في مونديال 2026، بعدما أحرز أهدافه الخمسة من اللعب المفتوح، دون أي هدف من ركلة جزاء.