حارس إنجلترا يحقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم

كان جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، على موعد مع صناعة التاريخ في كرة القدم الإنجليزية، وذلك خلال لقاء منتخب «الأسود الثلاثة» مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأصبح بيكفورد اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، بعدما تواجد في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني توماس توخيل في لقائه ضد المنتخب النرويجي، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية لمونديال 2026.

وخاض بيكفورد مباراته رقم 18 مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، لينفرد بالرقم القياسي، متجاوزًا الحارس الإنجليزي السابق بيتر شيلتون، الذي خاض 17 مباراة مع المنتخب في البطولة.

وبصفة عامة، حملت هذه المباراة الرقم 90 في مسيرة بيكفورد، البالغ من العمر 32 عامًا، مع منتخب إنجلترا، التي بدأت عام 2017.

ويسعى بيكفورد لقيادة منتخب إنجلترا إلى التأهل للدور قبل النهائي في المونديال الحالي، وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.