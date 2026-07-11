كورتوا يدعم مبابي وفرنسا بعد خروج بلجيكا

أبدى تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، دعمه لكيليان مبابي ومنتخب فرنسا في بقية مشوار كأس العالم 2026، وذلك بعد أن ودع المنتخب البلجيكي البطولة على يد المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي.



وكان الحارس المخضرم يتمنى مواجهة مبابي، قائد منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، بناء على وعد ومحادثة بين الثنائي في وقت سابق، لكنه لم يتحقق بعد أن خرج المنتخب البلجيكي من البطولة.



وقال كورتوا إنه يشعر بحالة من الإحباط، بسبب عدم رؤية مبابي في نصف النهائي، لأنه أخبرني بأننا سنتقابل بالتأكيد في هذا الدور. ورغم خيبة الأمل حرص كورتوا على توجيه رسالة دعم إلى مبابي والمنتخب الفرنسي، متمنياً له التوفيق في المباريات المقبلة.



وكان كورتوا قد حقق إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبح ثاني أكثر حارس مرمى خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم، ورفع كورتوا بمشاركته في مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع النهائي رصيده إلى 21 مباراة في المونديال، بفارق مباراتين فقط خلف متصدر قائمة أكثر الحراس خوضاً للمباريات، الألماني مانويل نوير.