بينهم ميسي.. 3 لاعبين فقط يعيدون إحياء آخر مواجهات الأرجنتين وسويسرا



لم يتبق من المواجهة، التي جمعت الأرجنتين وسويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل سوى ثلاثة لاعبين فقط، عندما يلتقي المنتخبان مجدداً بعد ساعات في ربع نهائي مونديال 2026، في مباراة تعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر مواجهاتهما إثارة.



ويواصل ليونيل ميسي تمثيل المنتخب الأرجنتيني، بينما يحضر من الجانب السويسري القائد جرانيت تشاكا، والمدافع ريكاردو رودريغيز، في حين غابت بقية الأسماء، التي شاركت في اللقاء، الذي حسمه أنخيل دي ماريا، بهدف في الوقت الإضافي.



وتدخل الأرجنتين المواجهة بصفتها حاملة اللقب، بعدما توجت بكأس العالم في قطر 2022، كما بلغت نهائي نسخة 2014، بينما تخوض سويسرا ربع قرن جديداً من الطموحات بعد بلوغها الدور ربع النهائي لأول مرة منذ 72 عاماً.



وحجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الثمانية بعد انتصار مثير على مصر بنتيجة 3-2، رغم تأخره بهدفين حتى الدقيقة 79، في لقاء قاد فيه ميسي عودة فريقه، بينما تأهلت سويسرا بعد إقصاء كولومبيا بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي.



وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة الأرجنتين، إذ لم تخسر في أي من مواجهاتها الـ 7 أمام سويسرا في جميع المسابقات، محققة 5 انتصارات مقابل تعادلين، كما فازت في المباراتين اللتين جمعتهما في كأس العالم عامي 1966 و2014.



ولم يسبق لسويسرا تحقيق أي انتصار على الأرجنتين، كما حققت فوزاً واحداً فقط في آخر 10 مواجهات لها أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، بينما تدخل الأرجنتين اللقاء بسلسلة من 11 مباراة متتالية دون خسارة في المونديال، وهي الأطول في تاريخها.