السيسي يكرّم منتخب مصر ويؤكد على أهمية «كشافي المواهب»



استقبل عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمدينة العلمين، السبت، لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. والتقطت صورة تذكارية جمعت السيسي بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري، رحب في بدايتها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً.



وأشاد السيسي بالقيم الرفيعة التي تحلى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر. وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

وفي هذا الإطار، أكد السيسي على ضرورة وجود «كشافين متجردين» للمواهب الشابة والصغيرة، مؤكداً استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني. واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.



كما شدد السيسي على أن المنتخب مثل شباب مصر بشكل رائع ومشرف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهدا بإخلاص.



وأشاد السيسي بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق.



واختُتم اللقاء بتناول السيسي الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حيث حرص سيادته على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقائه وتقدير سيادته لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق.

ومن جانبه، أعرب السيسي مجدداً عن شكره وتقديره والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.