شخصية الفريق سر ثقة إسبانيا قبل مواجهة فرنسا



قال لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، إن فريقه أثبت أنه يمكنه الفوز على فرنسا ويدخل مواجهة الدور قبل النهائي للمونديال، يوم الثلاثاء المقبل، بثقة.



وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي 2 - 1 في الدور قبل النهائي بيورو 2024، في طريقه للتتويج بلقب البطولة في برلين، كما تفوق منتخب إسبانيا على منتخب «الديوك» مرة أخرى في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز إسبانيا 5 - 4.



وقال المدرب للصحفيين: «من المنطقي الاعتقاد بأننا قادرون على الفوز على فرنسا. سنعمل بجد من أجل ذلك. نحن الفريق الوحيد الذي تمكن من التغلب عليهم مرتين. فريق كبير سيواجه فريقاً كبيراً آخر».

وتتمثل مشكلة إسبانيا في أن معظم المحللين يتفقون على أنها لا تقدم المستوى نفسه الذي ظهرت به خلال يورو 2024.



وعاد لامين يامال سريعاً من الإصابة، لكنه لم يظهر بكامل جاهزيته خلال الفوز 2 - 1 على بلجيكا في دور الثمانية، أمس الجمعة، كما يعاني الجناح الآخر نيكو ويليامز أيضاً من إصابة بسيطة.



ولعب البديل ميكيل ميرينو دور المنقذ، بعدما سجل أهداف الفوز المتأخرة أمام البرتغال وبلجيكا. في المقابل يظهر المنتخب الفرنسي، المرشح الأبرز للقب، كأفضل فرق البطولة من حيث المستوى، بعدما سجل أهدافاً رائعة، وقدّم سرعة هجومية لم تتمكن إسبانيا من مجاراتها.



ورغم ذلك يعتقد دي لا فوينتي أن فريقه قادر على الإطاحة بمنتخب فرنسا، بطل العالم 2018 ووصيف مونديال 2022، في المواجهة التي تقام بولاية تكساس.



وقال المدرب الإسباني: «الأمر يتعلق بشخصية الفريق. إنه لشرف لي أن أدرب منتخباً يتمتع بهذا القدر من الالتزام والرغبة في التطور».