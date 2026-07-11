قذيفة هالاند أمام البرازيل تمنحه جائزة أفضل هدف بدور الـ16 لكأس العالم



فاز هدف الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الثاني في انتصار منتخب بلاده 2 - 1 على البرازيل بدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، بالمرحلة الثالثة من تصويت جائزة هدف البطولة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وأعلن هالاند عن نفسه بقوة على الساحة العالمية خلال المونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مسجلاً 7 أهداف حتى الآن في أول مشاركة له بكأس العالم، من بينها هدفان في الفوز المثير على البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في نيويورك/نيو جيرسي ستيديوم في الخامس من يوليو الحالي.



وقد ضمن مشجعو كرة القدم حول العالم أن يكون هدفه الثاني في تلك المباراة ضمن المرشحين الرسميين لجائزة أفضل هدف في البطولة، وذلك باختياره كأفضل هدف في دور الـ16.



وكان هالاند قد افتتح التسجيل لمنتخب النرويج بضربة رأس متقنة بعد التغلب على غابرييل ماغالهايس، مدافع منتخب البرازيل، في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ثم ومع وصول عداد الوقت إلى الدقيقة 90، استلم مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الكرة على ركن منطقة جزاء البرازيل، ولمسها بيمينه، ثم بيساره ليروضها لنفسه قبل أن يطلق تصويبة قوية أسكنتها الشباك في الزاوية السفلية للمرمى، متجاوزة الحارس أليسون بيكر.



وحصل هدف هالاند على 34% من أصوات مستخدمي موقع فيفا الإلكتروني الرسمي حول العالم، متفوقاً بذلك على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجله في مرمى منتخب مصر (25%)، بينما حل هدف المغربي عز الدين أوناحي الذي أحرزه من تنفيذ متقن لركلة ثابتة ضد كندا في المركز الثالث بـ16%.



وحافظ فريق المدرب ستوله سولباكن على تقدمه حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم ركلة الجزاء التي أحرزها نيمار لمنتخب البرازيل في اللحظات الأخيرة.



وضرب منتخب النرويج موعدا مع نظيره الإنجليزي ، في دور الثمانية للمونديال، حيث يتطلع بقوة لاقتحام المربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.



وتعد هذه هي الخطوة الثالثة في عملية اختيار الفائز بجائزة هدف البطولة، وستجرى جولتان تصويتيتان لاحقتان، باتباع نفس الإجراءات بعد دور الثمانية والدور قبل النهائي معا، ثم جولة تصويت نهائية في نهاية البطولة.



وفاز قائد منتخب أوزبكستان، إلدور شومورودوف، بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات عن هدفه في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتصدر هدف سيدني لوبيز كابرال الرائع مع منتخب الرأس الأخضر ضد الأرجنتين قائمة المرشحين في دور الـ32.